Nguyễn Bảo Khánh - Chủ nhân chiếc Huy chương Đồng APMO 2026

Sớm bộc lộ niềm đam mê với những phép tính và con số, cộng thêm tinh thần học tập nghiêm túc và nhất là khả năng vận dụng linh hoạt trong quá trình giải các bài toán khó. Đó cũng chính là những nhân tố nền tảng, tạo tiền đề giúp Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Toán 2, Trường THPT chuyên Lam Sơn, giành về Huy chương Đồng quý giá tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38, năm 2026.

Em Nguyễn Bảo Khánh cùng thầy giáo Nguyễn Văn Nhiệm, giáo viên dạy môn Toán Trường THPT Chuyên Lam Sơn trong giờ học.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Bảo Khánh đã bộc lộ niềm đam mê với những phép tính và con số. Bằng tinh thần học tập nghiêm túc, Bảo Khánh từng bước khẳng định mình qua nhiều kỳ thi học sinh giỏi. Trong đó, bước ngoặt lớn nhất với Bảo Khánh là khi em trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Ngôi trường giàu truyền thống này đã mở ra một bầu trời tri thức mới, nơi năng khiếu của em được dẫn dắt bởi những thầy, cô giáo tâm huyết, hết lòng vì học sinh.

Được sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo Nguyễn Văn Nhiệm, giáo viên dạy môn Toán Trường THPT chuyên Lam Sơn, tư duy Toán học của Bảo Khánh đã phát triển, hệ thống, logic và đầy sáng tạo, giúp Bảo Khánh tiếp tục chinh phục nhiều giải thưởng danh giá.

Thầy giáo Nguyễn Văn Nhiệm, giáo viên dạy môn Toán Trường THPT Chuyên Lam Sơn cùng các em học sinh lớp 11 chuyên Toán 2 trong giờ học.

Ngay từ năm lớp 10, Bảo Khánh đã giành giải ba Toán Quốc gia và là học sinh duy nhất của Trường THPT Chuyên Lam Sơn được chọn vào đội tuyển Toán Quốc gia. Đến năm lớp 11, Bảo Khánh tiếp tục bứt phá giành giải nhất Toán Quốc gia. Thành tích này cũng chính là bước đệm hoàn hảo, tạo đà tâm lý vững chắc để em giành HCĐ tại Kỳ thi APMO lần thứ 38.

Nhớ lại những giờ làm bài đầy căng thẳng trong quá trình tham gia Kỳ thi APMO lần thứ 38, Bảo Khánh chia sẻ: “Đề thi năm nay gồm 5 câu tự luận theo mức độ khó tăng dần. Thang điểm tối đa cho mỗi câu là 7 điểm. Mặc dù đề thi không quá khó, nhưng do hồi hộp em đã thực hiện phần thi của mình chưa được như kỳ vọng. Dẫu vậy khi nhận thông báo giành HCĐ, em vô cùng hạnh phúc”.

Em Nguyễn Bảo Khánh trong giờ tự học tại nhà.

Bật mí bí quyết để học tốt môn Toán, Bảo Khánh cho biết: “Trên lớp em chú ý nghe giảng và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn cũng như bài tập thầy cô giao. Ngoài ra, em cũng thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, cách giải Toán hay trong nước và trên thế giới. Để giải trí em thường đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình và vui chơi cùng bạn bè”.

Sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên dạy Toán và bố làm trong ngành Điện lực, Bảo Khánh luôn nhận được sự quan tâm, định hướng và tạo môi trường học tập tốt nhất để thử sức ở các sân chơi trí tuệ lớn.

Trong niềm hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến thành công của con trai, chị Nguyễn Thị Hanh - mẹ của Bảo Khánh chia sẻ: “Gia đình luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và đồng hành để con được theo đuổi đam mê mà không áp đặt áp lực thành tích. Kết quả ngày hôm nay là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con và sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo, giúp con từng bước trưởng thành về kiến thức và kỹ năng học tập”.

Em Nguyễn Bảo Khánh cùng bố, mẹ.

Ở góc độ chuyên môn, thầy giáo Nguyễn Văn Nhiệm, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Toán cho em Nguyễn Bảo Khánh cho biết: “Gắn bó với Bảo Khánh từ những ngày đầu bước chân vào trường chuyên, tôi thấy em là một học sinh có tố chất đặc biệt, có tư duy rất sắc sảo. Khi học những kiến thức mới em tiếp thu nhanh và biết vận dụng một cách linh hoạt. Trong thời gian tập huấn đội tuyển cùng các giáo sư, các chuyên gia, Bảo Khánh cũng luôn được các thầy dành nhiều lời khen ngợi bởi lối tư duy sắc bén, tinh thần cầu tiến, chủ động tìm tòi, học hỏi cái mới”.

Theo thầy Nhiệm, điểm nổi bật ở Bảo Khánh là tinh thần cầu thị, khả năng vận dụng, linh hoạt trong giải các bài toán khó. Thành tích em đạt được là kết quả xứng đáng của quá trình học tập bền bỉ, nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân”.

Em Nguyễn Bảo Khánh (thứ 2 từ phải sang) cùng bác bạn lớp 11 chuyên Toán 2.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Bảo Khánh cho biết em sẽ nỗ lực theo đuổi niềm đam mê đối với môn Toán. Tiếp tục trau dồi kiến thức, giữ vững tinh thần học tập nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân để thử thách mình ở kỳ thi sau.

Linh Hương