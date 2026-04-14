Hungary trước bước ngoặt chính trị: EU thúc đẩy nối lại quan hệ, Nga sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới

Sau chiến thắng áp đảo của đảng đối lập Tisza trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary vừa qua, cục diện chính trị và đối ngoại của nước này đang đứng trước những thay đổi đáng chú ý, khi cả Liên minh châu Âu (EU) và Nga đều phát tín hiệu sẵn sàng điều chỉnh quan hệ với chính phủ mới do ông Peter Magyar lãnh đạo.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi thúc đẩy tiến trình nhanh chóng nhằm khôi phục quan hệ giữa Brussels và Budapest. Ảnh: AP.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên tiếng kêu gọi thúc đẩy tiến trình nhanh chóng nhằm khôi phục quan hệ giữa Brussels và Budapest, nhấn mạnh rằng Hungary đang “trở lại con đường châu Âu”. Bà cho biết hai bên sẽ sớm khởi động đối thoại, hướng tới giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng, trong đó có khoảng 17 tỷ euro quỹ EU đang bị đóng băng do các tranh chấp liên quan đến pháp quyền, tự do báo chí và độc lập tư pháp.

Trong khi đó, từ Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định sẵn sàng xây dựng quan hệ với chính phủ mới của Hungary trên cơ sở “bình đẳng và cùng có lợi”. Ông Lavrov nhấn mạnh tương lai quan hệ song phương sẽ phụ thuộc vào cách Budapest xác định lợi ích quốc gia của mình.

Về phần mình, phát biểu trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên sau chiến thắng của đảng Tisza, Thủ tướng đắc cử Peter Magyar khẳng định Hungary sẽ duy trì bản sắc châu Âu, đồng thời vẫn sẵn sàng hợp tác linh hoạt với Nga, Trung Quốc và các đối tác khác trên cơ sở lợi ích quốc gia. Ông cũng cam kết nhanh chóng đạt thỏa thuận với Brussels, trong đó có đối thoại trực tiếp với bà Ursula von der Leyen.

Thủ tướng đắc cử Hungary Peter Magyar trong cuộc họp báo ngày 13/4. Ảnh: Tân hoa xã.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, nhà lãnh đạo Hungary cho biết không ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Kiev với lý do không thể kết nạp một quốc gia đang có chiến tranh. Ông nhấn mạnh mọi ứng viên phải tuân thủ đầy đủ quy trình gia nhập.

Giới quan sát nhận định, chiến thắng của ông Magyar không chỉ mở ra cơ hội tái thiết quan hệ Hungary - EU sau nhiều năm căng thẳng dưới thời Thủ tướng Viktor Orban, mà còn đặt Budapest vào thế cân bằng chiến lược giữa phương Tây và Nga trong bối cảnh địa chính trị khu vực tiếp tục biến động phức tạp.

Ngọc Liên

Nguồn: Euronews/Tân hoa xã