Hungary bác thỏa thuận di cư của EU, tuyên bố không chấp nhận bất kỳ việc tái phân bổ nào

Hungary mới đây cho biết nước này sẽ không thực thi thỏa thuận di cư mới của Liên minh châu Âu (EU) và sẽ từ chối tiếp nhận bất kỳ người di cư nào theo cơ chế này.

Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: Hungarytoday.

Phát biểu với báo giới ngày 10/12, Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas cho biết các bộ trưởng nội vụ và tư pháp EU đã thông qua một quyết định triển khai, trong đó xác định số lượng người xin tị nạn và năng lực tiếp nhận được phân bổ cho Hungary.

Ngày 8/12, Hội đồng Châu Âu đạt được thỏa thuận chính trị về “Quỹ Đoàn kết” di cư năm 2026, theo đó 21.000 người xin tị nạn sẽ được tái phân bổ giữa các quốc gia thành viên, kèm theo khoản đóng góp tài chính trị giá 420 triệu euro (489,5 triệu USD).

Các nước thành viên EU đã thông qua Hiệp ước về Di cư và Tị nạn vào tháng 5 năm 2024, bất chấp sự phản đối từ Ba Lan, Hungary và Slovakia. Ảnh: BBC.

Tuy nhiên, ông Gulyas nói: “Nguy hiểm lớn nhất là trong tình huống khủng hoảng, hệ thống sẽ cho phép tiếp nhận người di cư không giới hạn. Hungary từ chối tiếp nhận bất kỳ người di cư nào”. Ông bổ sung rằng chính phủ nước này đã tuân thủ “quy trình dân chủ nhất” bằng cách tổ chức trưng cầu ý dân, trong đó, theo ông, “đa số áp đảo” đã bác bỏ việc tái định cư bắt buộc người di cư. Vì lý do này, ông lập luận rằng EU không thể quyết định “người Hungary phải sống chung với ai”.

Trong bình luận được đưa ra, Thủ tướng Viktor Orban cũng chỉ trích quyết định này, gọi đây là “một cuộc tấn công mới, vô lý và bất công nhằm vào Hungary”. Ông cho biết thỏa thuận sẽ buộc Hungary phải tiếp nhận người di cư từ các nước EU khác hoặc đóng góp tài chính kể từ tháng 7 năm tới.

Ông Orban nói:“Tôi muốn tuyên bố thật rõ ràng rằng chừng nào Hungary còn có một chính phủ dân tộc, chúng tôi sẽ không thực thi quyết định tai hại này”. Ông nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử tháng Tư năm tới sẽ quyết định liệu người Hungary muốn “một chính phủ thỏa hiệp với Brussels và chấp nhận thỏa thuận di cư, hay... một Hungary không có người di cư”.

Các nước thành viên EU đã thông qua Hiệp ước về Di cư và Tị nạn vào tháng 5 năm 2024, bất chấp sự phản đối từ Ba Lan, Hungary và Slovakia. Hiệp ước này nhằm mục đích phân bổ người xin tị nạn đồng đều hơn giữa các quốc gia thành viên và cải cách các thủ tục biên giới và tị nạn của khối. Ngày 8/12, Ủy ban châu Âu đã tiến thêm một bước nữa trong việc thực hiện thỏa thuận bằng cách khởi động Chu kỳ Quản lý Di cư Hàng năm đầu tiên.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Aa.com.