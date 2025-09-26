Houthi phóng tên lửa siêu vượt âm mang nhiều đầu đạn tái nhập quỹ đạo vào Tel Aviv

Cuộc đối đầu giữa quân đội Israel và lực lượng Houthi tại Yemen đang tiếp tục leo thang với những đòn tấn công qua lại ngày càng dữ dội. Trong động thái mới nhất, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa siêu vượt âm mang nhiều đầu đạn vào Tel Aviv, trong khi Israel đáp trả bằng hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại thủ đô Sanaa.

Khói bốc lên ở thủ đô của Yemen sau các cuộc không kích của Israel ngày 25/9.

Trong một thông cáo, lực lượng vũ trang Yemen cho biết đã tiến hành một chiến dịch quân sự chất lượng cao bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2, mang nhiều đầu đạn có khả năng tái nhập quỹ đạo. Chiến dịch nhắm vào nhiều mục tiêu quan trọng ở khu vực Jaffa bị chiếm đóng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Israel đêm 25/9, vài giờ sau khi không quân Israel tung đòn tập kích chưa từng có vào Yemen. Hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn thành công quả tên lửa của Houthi và cuộc tấn công không gây thiệt hại đáng kể nào. Tuy nhiên, đòn tập kích của Houthi khiến còi báo động vang lên tại toàn bộ khu vực miền Trung Israel.

Trước đó ngày 25/9, Không quân Israel đã tiến hành loạt không kích vào các mục tiêu Houthi tại thủ đô Sanaa. Theo thông báo quân sự, các đợt tấn công đã đánh trúng trụ sở chính của Houthi, các cơ sở an ninh - tình báo, trụ sở Cục Thông tin Quân sự và nhiều trại lính ở thủ đô Yemen. Đây được xem là phản ứng của IDF sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Eilat khiến hơn 20 người bị thương.

Kể từ cuối năm 2023, Houthi đã nhiều lần phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, viện dẫn lý do “đoàn kết với người Palestine ở Gaza” - nơi IDF vẫn đang tiến hành chiến dịch quân sự. Phần lớn các đợt tấn công này đã bị chặn lại. Về phía mình, Israel cũng đã tiến hành nhiều chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào mục tiêu Houthi tại Yemen, bao gồm cả cảng biển, nhà máy điện, cơ sở sản xuất và sân bay ở Sanaa.

Thanh Hằng (Theo Fakti, Time news)