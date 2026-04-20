Hơn 800 học sinh Trường THPT Tống Duy Tân học cách lái xe an toàn

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/4, Công an xã Biện Thượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT Tống Duy Tân, cùng các đơn vị tài trợ tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề “Lái xe gắn máy an toàn” cho học sinh nhà trường.

Học sinh thực hành điều khiển xe an toàn

Tham dự chương trình có lãnh đạo xã Biện Thượng; Ban Giám hiệu, 48 cán bộ, giáo viên và 826 học sinh Trường THPT Tống Duy Tân. Tại buổi sinh hoạt, các em học sinh được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ bằng hình thức trực quan, sinh động, dễ tiếp thu.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành kỹ năng. Học sinh được hướng dẫn cách cài quai mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, kỹ thuật điều khiển xe an toàn, xử lý tình huống khi tham gia giao thông và trực tiếp trải nghiệm trên sa hình. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức, hình thành thói quen lái xe an toàn, hạn chế các hành vi vi phạm giao thông.

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị tài trợ đã trao 15 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của nhà trường. Đồng thời, nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Từ khóa:

#Trường THPT #Xã Biện Thượng #Cách lái xe an toàn #Cảnh sát giao thông #Nhà trường #học sinh có hoàn cảnh khó khăn #Tài trợ #phổ biến kiến thức pháp luật #An toàn giao thông #Vi phạm giao thông

