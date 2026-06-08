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Hơn 80 sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa được giới thiệu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Hoàng Lan
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(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày hơn 80 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Hơn 80 sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa được giới thiệu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày hơn 80 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Hơn 80 sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa được giới thiệu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương HND Việt Nam thăm gian hàng của HND tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia ngày hội lớn của giai cấp nông dân cả nước, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa mang đến không gian giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, trong đó phần lớn là các sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao cấp tỉnh.

Hơn 80 sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa được giới thiệu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại Trang tham gia trưng bày tại gian hàng.

Nhiều sản phẩm tiêu biểu đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường như: Đông trùng hạ thảo Đăng Khoa, Nước mắm OCOP Dũng Liễu, Nước mắm Vị Thanh, Yến sào Xứ Thanh, Cơm cháy Ánh Dương, Mật ong rừng ngập mặn, Mật ong gừng, Nem chua Thiên Ân, Gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương... Một số sản phẩm từng được trao giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và đạt danh hiệu Thương hiệu Vàng, góp phần quảng bá hình ảnh nông sản xứ Thanh đến bạn bè trong nước.

Hơn 80 sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa được giới thiệu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Hơn 80 sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa được giới thiệu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Các mặt hàng nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương trưng bày tại gian hàng của HND tỉnh Thanh Hóa.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các sản phẩm đem đến đại hội lần này không chỉ phong phú, đa dạng về chủng loại, từ nông sản tươi sống, thực phẩm chế biến đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mà còn được chú trọng nâng cao về mẫu mã, bao bì. Nhờ cách bài trí khoa học, sáng tạo và mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, gian hàng của HND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật tại khu trưng bày.

Hơn 80 sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa được giới thiệu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại đại hội là dịp để quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP của Thanh Hóa, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối, xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#Hội Nông dân Việt Nam #Sản phẩm OCOP #Thanh hóa #Đại hội đại biểu #Yến sào Xứ Thanh #Toàn quốc #Hội nông dân tỉnh #cơm cháy Ánh Dương #sản phẩm tiêu biểu #sản phẩm nông nghiệp

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