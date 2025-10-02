Hơn 50 hộ dân xã Như Xuân vẫn bị cô lập

Đến thời điểm này, hơn 50 hộ dân xã Như Xuân vẫn bị cô lập. Đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Đường vào thôn Tân Lập, xã Như Xuân bị ngăn cách bởi nước sông Mực.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão, mực nước sông Mực dâng cao từ ngày 29/9. Đến sáng 2/10, mực nước đang hạ nhưng 32 hộ dân thôn Tân Lập, 18 hộ dân thôn Thanh Bình và một số ít hộ dân thôn Đức Bình vẫn bị cô lập.

Lực lượng chức năng dùng thuyền máy tiếp cận các hộ bị chia cắt.

Với tinh thần “không để người dân bị chia cắt”, lãnh đạo UBND xã Như Xuân đã huy động lượng dân quân, công an tiếp cận kiểm tra tình hình thực tế; phối hợp với Ban quản lý thôn và Nhân dân thực hiện rà soát các hộ già cả, neo đơn tại các thôn bị cô lập để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngoài các cụm dân cư bị cô lập, xã Như Xuân còn 17 hộ với 47 nhân khẩu buộc phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn; 79 hộ bị đất đá sạt lở vào nhà, trong đó 3 hộ bị sập nhà; 140 hộ bị nước ngập vào nhà.

Nhiều hộ thôn Tân Bình vẫn trong tình trạng ngập úng.

Toàn xã có 8 cột điện lưới và 32 cột điện chiếu sáng bị gãy đổ; 14 điểm sạt lở xảy ra trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ khiến giao thông huyết mạch kết nối xã Như Xuân với các xã khác bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Như Xuân cho biết: Thực hiện các công điện của UBND tỉnh về ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã chỉ đạo, thành lập các lực lượng hỗ trợ người dân phòng, chống lụt bão với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Các lực lượng dân quân, công an, lực lượng cứu hộ, cứu nạn được phân công trực 24/24 giờ tại các điểm cầu, tràn bị ngập, đồng thời hỗ trợ các hộ dân bị ngập di dời đồ đạc, tài sản.

Các hộ thuộc khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi thiên tai được di dời đến tránh trú tại các điểm trường, nhà văn hóa và được UBND xã hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tại chỗ.

Lĩnh vực nông nghiệp, toàn xã Như Xuân có 22,5ha hoa màu bị ảnh hưởng, 146ha keo bị gãy đổ, gần 2.000 cây cao su và gai xanh bị hư hại; 217 ao cá và 1 đập có diện tích 95ha bị tràn, trôi hết.

Hiện, UBND xã Như Xuân đang tập trung lực lượng tiêu thoát nước, chỉ đạo, khuyến cáo người dân xử lý ao nuôi, tiêu độc khử trùng môi trường rồi mới thả giống. Về diện tích cây lâm nghiệp bị gãy đổ, xã chỉ đạo bà con và các lực lượng liên quan tập trung cắt tỉa, dọn dẹp để đảm bảo cho những diện tích còn lại phát triển, sau đó sẽ tiến hành trồng dặm lại.

Để tiếp tục ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Như Xuân đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng đảm bảo an toàn; sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho khu dân cư, diện tích sản xuất nông nghiệp. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục bám cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các thôn, khu phố, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...

Tăng Thúy – Viết Trung – Hoàng Mai