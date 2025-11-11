Hơn 200 thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC tham gia hội thi nghiệp vụ

Sáng 11/11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội thi.

Các đoàn VĐV tham dự lễ khai mạc hội thi.

Tham dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự lễ khai mạc hội thi.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu dự lễ khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, trong công tác PCCC&CNCH, phương châm “4 tại chỗ” luôn được ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện tốt phương châm này, việc xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó việc xây dựng và phát triển mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC đóng vai trò nòng cốt nhằm tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ giữa các hộ gia đình, cơ sở để tạo ra mạng lưới an toàn chung, cùng nhau PCCC hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025 được tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên thuộc tổ liên gia. Từ đó góp phần đưa hoạt động của mô hình này đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu khai mạc hội thi.

Để hội thi diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từng thành viên ban tổ chức, ban trọng tài, các tiểu ban phục vụ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trên tinh thần công bằng, trung thực, khách quan. Các đội thi, VĐV chấp hành đúng điều lệ hội thi, đoàn kết, trung thực, quyết tâm thi đấu đạt thứ hạng cao nhất.

Các VĐV tranh tài nội dung thi thực hành kỹ năng dập lửa.

Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025 thu hút hơn 200 VĐV là thành viên gia đình thuộc các Tổ liên gia an toàn PCCC đến từ 22 xã, phường trong tỉnh. Các đội thi tham gia 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành.

Ở phần thi lý thuyết, các đội bốc thăm ngẫu nhiên người thi theo hình thức vấn đáp trực tiếp. Nội dung câu hỏi xoay quanh kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH.

Trong phần thực hành, các đội đã thi thực hiện các thao tác CC&CNCH đối với loại hình nhà ở liền kề kết hợp sản xuất, kinh doanh trong tình huống giả định.

VĐV thi kỹ năng cứu người, cứu tài sản.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi và hào hứng, Hội thi nghiệp vụ CC&CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025 đã khép lại với phần tổng kết và trao giải cho các đội đạt thành tích cao.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích phần thi lý thuyết.

Ở phần thi lý thuyết, giải Nhất thuộc về đội tuyển xã Quảng Ngọc; đội tuyển phường Hạc Thành giành giải Nhì và đội tuyển phường Quảng Phú giành giải Ba.

Ở phần thi thực hành, đội tuyển phường Sầm Sơn giành giải Nhất, Nhì đội tuyển phường Đông Quang, giải Ba thuộc về đội tuyển xã Cẩm Thạch.

Ban Tổ chức trao giải phần thi lý thuyết...

...và giải toàn đoàn cho các đội đạt thành tích.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển phường Nam Sầm Sơn, giải Nhì toàn đoàn thuộc về đội tuyển phường Đông Quang, giải Ba toàn đoàn thuộc về đội tuyển xã Cẩm Thạch.

Đỗ Đức