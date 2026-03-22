Hơn 2,1 tỷ người chưa được tiếp cận nguồn nước uống an toàn

Ngày 22/3 - Ngày Nước Thế giới, Liên hợp quốc công bố báo cáo với chủ đề “Nước cho tất cả mọi người: Quyền và cơ hội bình đẳng”, trong đó cảnh báo khoảng 2,1 tỷ người trên thế giới vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước uống an toàn, tương đương hơn 1/4 dân số toàn cầu.

Con số này đồng nghĩa, cứ 4 người thì có ít nhất 1 người phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch - một thực tế đáng lo ngại trong bối cảnh thế giới đã đạt nhiều tiến bộ về kinh tế và công nghệ. Đây không chỉ là vấn đề về tài nguyên mà còn phản ánh những bất cập trong quản lý, phân bổ và bảo vệ nguồn nước.

Theo các cơ quan của Liên hợp quốc, tình trạng khai thác nước không bền vững, ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu đang khiến nguồn nước ngày càng suy giảm. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết hơn 100 triệu người vẫn phải sử dụng trực tiếp nguồn nước mặt từ sông, hồ, kênh rạch. Đáng chú ý, tỷ lệ người không được tiếp cận nước sạch gần như không cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từng cảnh báo tài nguyên nước toàn cầu đang chịu sức ép chưa từng có, với hàng tỷ người thiếu nước sạch và hàng tỷ người khác không được tiếp cận các dịch vụ vệ sinh cơ bản. Tình trạng xả thải chưa qua xử lý, nhu cầu sử dụng nước gia tăng và biến đổi khí hậu tiếp tục làm trầm trọng thêm nguy cơ khan hiếm nước trên toàn cầu.

Phụ nữ và trẻ em gái xếp hàng lấy nước. Ảnh: LinkedIn

Báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy, bất bình đẳng giới đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nước trên toàn cầu, trong đó phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất dù họ đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo nước sinh hoạt hằng ngày.

Thông điệp xuyên suốt của báo cáo nhấn mạnh rằng, đảm bảo quyền tiếp cận nước công bằng cho phụ nữ không chỉ là vấn đề công bằng xã hội mà còn là điều kiện tiên quyết để đạt được phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: The Rising Nepal