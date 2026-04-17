Hôm nay, thí sinh bắt đầu thử đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Hôm nay, thí sinh sẽ bắt đầu thử đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Thời gian đăng ký thử đến 21/4. Thời gian đăng ký chính thức từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (17/4), học sinh sẽ bắt đầu được thử đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 trên hệ thống tuyển sinh chung tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh lớp 12 năm học 2025-2026 đăng ký trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp. Thí sinh tự do đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian đăng ký thử đến 21/4. Thời gian đăng ký chính thức từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5.

Hồ sơ đăng ký gồm phiếu đăng ký, các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); ảnh hồ sơ cỡ 4x6, chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; bản sao học bạ đối với thí sinh đã hoàn thành chương trình Trung học Phổ thông nhưng chưa tốt nghiệp; bản sao bằng tốt nghiệp đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp...

Thí sinh đăng ký trực tuyến sử dụng tài khoản VneID để đăng nhập và khai phiếu đăng ký dự thi trên hệ thống tuyển sinh chung hoặc cổng dịch vụ công quốc gia, in phiếu đăng ký dự thi được tải về từ hệ thống thành hai bản, nộp cho nơi đăng ký dự thi; bản sao các hồ sơ minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có) được nộp cho nơi đăng ký dự thi cùng với phiếu đăng ký dự thi và các hồ sơ khác theo quy định.

Thí sinh không thể đăng ký trực tuyến có thể nộp hồ sơ trực tiếp.

Theo Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay là mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam sau khi sáp nhập đã thay đổi so với kỳ thi năm trước. Vì vậy, thí sinh căn cứ Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam sau sáp nhập để tra cứu thông tin mã tỉnh/thành phố, xã/phường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị thí sinh cần đọc kỹ thông tin để điền chính xác, giảm thiểu sai sót.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào các ngày 11 và 12/6. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi 4 môn: gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn thí sinh đã chọn học ở bậc Trung học Phổ thông./.

Theo Vietnam+