Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Sáng nay, 4/12, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội...

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ

Sáng nay, 4/12, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội...

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ

Quốc hội làm việc tại nghị trường.

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 4/12, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội từ 14 giờ đến 15 giờ 30, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo trên.

Các buổi làm việc này sẽ được truyền hình trực tiếp.

Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật này.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Nhiệm kỳ #báo #Chủ tịch nước #Chính phủ #công tác #Quốc hội thảo luận #Ủy ban thường vụ quốc hội #Truyền hình trực tiếp #Kiểm toán nhà nước #Tài chính quốc tế

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa - nơi hội tụ biển rộng, núi cao, sông dài. Nơi truyền thống anh hùng, ý chí kiên trung nghìn năm đang được đúc kết thành khát vọng vươn mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2030, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh