Hồi Xuân đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục

Những năm qua, thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, sự nỗ lực đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, xã Hồi Xuân đã dành nguồn lực không nhỏ đầu tư cho giáo dục - đào tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường Mầm non Quan Hóa được đầu tư khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và chăm sóc học sinh.

Đến thăm Trường Mần non Quan Hóa, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là ngôi trường được đầu tư khang trang theo hướng hiện đại, với khuôn viên sân trường rộng rãi, thoáng mát, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ. Cô giáo Tô Thị Khanh, hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Năm 2017, bằng nguồn kinh phí của địa phương, nhà trường đã đầu tư xây dựng 14 phòng học cao tầng. Năm 2023, nhà trường tiếp tục được đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng. Đến nay, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học tương đối đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và chăm sóc học sinh của nhà trường. Vì vậy, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao".

Theo ông Phạm Anh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân, sau khi sáp nhập xã Hồi Xuân có 9 trường học với 3 cấp học. Những năm qua, thông qua nguồn vốn từ các chương trình, dự án, công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã luôn được quan tâm. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Hóa (cũ) về “Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”, việc đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục trên địa bàn xã có những bước chuyển biến tích cực. Đến nay, hầu hết các trường học đã được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều trường xây dựng được nhà bán trú cho học sinh.

Theo thống kê, trong 2 năm qua thông qua các nguồn vốn, xã Hồi Xuân đã đầu tư 80 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Đến nay, cơ sở vật chất ở các nhà trường tương đối đồng bộ. Tính đến tháng 4/2026, số phòng học kiên cố trên địa bàn xã đạt 100%. Toàn xã hiện có 8/9 trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu trong năm 2026 có 100% số trường học đạt chuẩn quốc gia. Có thể nói, việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch mạng lưới trường, lớp học những năm qua đã đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh các dân tộc trên địa bàn xã, chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt.

Bài và ảnh: Vũ Khắc