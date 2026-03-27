Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, phòng khám”

Ngày 27/3, tại Thanh Hóa, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa và Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, phòng khám”. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực y tế không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ sở y tế. Đây cũng là giải pháp then chốt để ngành y tế thích ứng với những thay đổi nhanh chóng về công nghệ và phương thức vận hành hiện đại.

GS.TS Phan Văn Tường, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Thời gian qua, Sở Y tế Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số trong toàn ngành, như: triển khai bệnh án điện tử; kết nối dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; qua đó từng bước nâng cao chất lượng quản lý và chuyên môn tại các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, như hạ tầng CNTT chưa đồng bộ, nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế, một số cơ chế, chính sách chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Đại diện Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh, để thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả trong thời gian tới, các cơ sở y tế cần chủ động đầu tư hạ tầng CNTT, triển khai bệnh án điện tử, gắn chuyển đổi số với nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia và Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật và hoàn thiện cơ chế, chính sách; các doanh nghiệp công nghệ cung cấp các giải pháp phù hợp, dễ triển khai và mang lại hiệu quả thực tiễn.

Đại diện Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được hướng dẫn lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, chuẩn hóa dữ liệu và kết nối liên thông hệ thống y tế. Đây được xác định là yêu cầu bắt buộc để các cơ sở y tế tồn tại và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện Công ty CP Công nghệ Y tế APIS giới thiệu phần mềm quản lý phòng khám.

Điểm nhấn của hội thảo là phần giới thiệu các giải pháp phần mềm quản lý Phòng khám MedClinic tiên tiến do Công ty CP Công nghệ Y tế APIS trình bày. Hệ thống được thiết kế riêng biệt cho từng mô hình phòng khám đa khoa và chuyên khoa, giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, chuẩn hóa dữ liệu và sẵn sàng kết nối liên thông theo quy định của cơ quan quản lý.

Đại biểu thảo luận cách tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp tại đơn vị.

Thông qua hội thảo, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thể nắm bắt lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

Tô Hà