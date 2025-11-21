Hội thảo phân biệt hàng thật - hàng giả các sản phẩm của Unilever Việt Nam

Sáng 21/11, Sở Công Thương Thanh Hóa, Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn nghiệp vụ phân biệt hàng thật - hàng giả đối với các nhóm sản phẩm của Unilever.

Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa chỉ ra một số các mẫu hàng thật - hàng giả được trưng bày tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Unilever đã giới thiệu hệ thống nhận diện sản phẩm chính hãng với từng nhóm mặt hàng cụ thể như chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình, sản phẩm vệ sinh - tẩy rửa...

Theo chuyên gia của Unilever, hàng giả, hàng nhái thường tập trung vào các loại sản phẩm bán chạy, dễ tiêu thụ, được làm tinh vi từ bao bì đến tem nhãn. Vì vậy, việc “cầm - nhìn - so” trực tiếp giữa hàng thật và hàng giả là bước cực kỳ quan trọng, giúp lực lượng chức năng nhận diện chính xác khi làm nhiệm vụ.

Nhiều mẫu vi phạm được trưng bày ngay tại hội thảo để cán bộ Quản lý thị trường thực hành, phân tích chi tiết, qua đó có thêm kỹ năng đánh giá, kiểm tra nhanh tại hiện trường.

Bên cạnh phần nhận diện sản phẩm, các chuyên gia của Công ty Luật TNHH Thắng Phạm đã trình bày những quy định pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong hoạt động kinh doanh, mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định hiện hành.

Kết thúc hội thảo, các đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chia sẻ dữ liệu và tổ chức thêm các đợt tập huấn chuyên sâu trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chi Phạm