Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Ngày 11/7, Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026). Tham dự lễ khai mạc hội thao có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp và đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc hội thao.

Hội thao có sự góp mặt của 18 đội thi với 250 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các đội thi giao lưu thi đấu 3 môn: pickleball, kéo co và bóng chuyền hơi.

Các đội thi nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức.

Hội thao là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Thi hành án dân sự và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự.

Các đội thi tranh tài môn pickleball.

Lan Phương