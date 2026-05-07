Hội thảo đánh giá giống lúa lai 3 dòng SYN 12

Sáng 7/5, xã Trường Văn đã phối hợp với công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả giống lúa lai 3 dòng SYN 12.

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cùng lãnh đạo xã Trường Văn thăm mô hình lúa lai 3 dòng SYN 12.

Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật; các chuyên gia ngành nông nghiệp nước ngoài; lãnh đạo và hơn 200 hộ dân xã Trường Văn.

Mô hình sản xuất lúa lai 3 dòng SYN 12 được thực hiện tại cánh đồng thôn Phường Đoài, xã Trường Văn.

Vụ xuân năm 2025, UBND xã Trường Văn đã phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam triển khai mô hình sản xuất giống lúa lai 3 dòng SYN 12. Mô hình được triển khai tại cánh đồng thôn Phượng Đoài với tổng diện tích 5 ha.

Lãnh đạo xã Trường Văn cùng chuyên gia nước ngoài và công ty TNHH Syngenta Việt Nam kiểm tra chất lượng giống lúa.

Giống lúa lai 3 dòng SYN12 được Công ty TNHH Syngenta Việt Nam nghiên cứu, sản xuất và đã đưa ra gieo cấy ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh từ vụ mùa năm 2025. Đây là vụ đầu tiên, giống lúa này sản xuất trên đồng đất xã Trường Văn.

Giống lúa lai 3 dòng SYN 12 cây khỏe, nhiều bông, chắc hạt.

Thực tế kiểm tra cho thấy, giống lúa lai 3 dòng SYN 12 có nhiều ưu điểm: Thời gian sinh trưởng ngắn, có khả năng kháng sâu bệnh tốt, đẻ nhánh tốt, nhiều bông, chắc hạt, năng suất cao, chất lượng gạo dẻo ngon cơm... Dự kiến năng suất của giống lúa đạt gần 8 tấn/ha .

Chuyên gia nông nghiệp nước ngoài khảo sát chất lượng giống lúa.

Đáng chú ý, giống lúa lai 3 dòng này có thể gieo cấy ở cả 2 vụ trong năm, thích hợp với nhiều diện tích đồng đất sâu trũng xã Trường Văn. Do đó, địa phương có thể lựa chọn để nhân rộng diện tích sản xuất trên toàn xã.

Các đại biểu, nông dân tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu và nông dân địa phương đều đánh giá cao về năng suất, chất lượng, ưu điểm giống lúa lai 3 dòng SYN 12. Các hộ nông dân trong xã cũng bày tỏ mong muốn Công ty có hợp đồng liên kết sản xuất gắn với đầu ra sản phẩm, để bà con ổn định sản xuất giống lúa này trong những vụ tới.

