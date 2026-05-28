Ngọc Lặc - điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công khu vực miền núi

Xã Ngọc Lặc được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 2 xã Mỹ Tân, Thúy Sơn và thị trấn Ngọc Lặc. Năm 2026, xã được tỉnh giao nguồn thu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã 3.570 triệu đồng để thực hiện các dự án đầu tư công do xã làm chủ đầu tư. Đến ngày 20/5/2026, xã đã thực hiện giải ngân được 1.609,6 triệu đồng (45,1%) và là xã dẫn đầu khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao sau gần 5 tháng triển khai, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công.

Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng quy hoạch khu dân cư Lô 3, phố Lê Thánh Tông.

Ông Lê Sỹ Hạnh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Ngọc Lặc cho biết: Trên cơ sở nguồn tiền sử dụng đất phân bổ cho địa phương, xã đã căn cứ tính cấp thiết của các dự án để ưu tiên, bố trí giải ngân. Dự án mặt bằng quy hoạch (MBQH) khu dân cư Lô 3, phố Lê Thánh Tông là dự án chuyển tiếp có khối lượng thi công bảo đảm theo quy định, đủ điều kiện, được xã chọn giải ngân toàn bộ số tiền này.

Dự án này có tổng diện tích đất quy hoạch 0,89ha, được phân thành 30 lô đất ở. Dự án được khởi công năm 2025 và có tổng mức đầu tư 6,96 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư). Ông Lê Đình Hội, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Bách - đơn vị thi công mặt bằng này cho biết: “Ngay sau khi dự án khởi công và có mặt bằng sạch, đơn vị đã tập trung phương tiện, máy móc và nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này, mặt bằng khu dân cư Lô 3 đã hoàn thành và chủ đầu tư là UBND xã Ngọc Lặc đã giải ngân số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, nâng số tiền lũy kế đã giải ngân cho dự án đến thời điểm này là 4,872 tỷ đồng. Số còn lại sẽ được chủ đầu tư giải ngân trong thời gian tới”.

Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2026 như kế hoạch, theo Trưởng Phòng Kinh tế xã Ngọc Lặc Lê Sỹ Hạnh cần phải tạo nguồn thu từ quỹ đất. Trên cơ sở đó, xã đã quy hoạch 12 mặt bằng dân cư (5 MBQH khu đô thị và 7 MBQH khu dân cư) để khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách. Hiện có 1 mặt bằng đó là khu dân cư Lô 3, phố Lê Thánh Tông đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, sẽ được xã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới. 2/5 mặt bằng khu đô thị (khu dân cư Cao Nguyên và khu dân cư hồ Thanh Niên) đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Còn lại, các mặt bằng khác đang trong quá trình hoàn thiện các bước để chuẩn bị đầu tư. Hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng này sau khi hoàn thành sẽ tổ chức đấu giá, cấp quyền sử dụng đất, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách. Khi có nguồn thu sử dụng đất điều tiết thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, xã sẽ tiếp tục tập trung giải ngân các dự án mục tiêu của xã, hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 30/12/2026.

Bài và ảnh: Minh Lý