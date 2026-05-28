Điểm tựa để người dân phát triển kinh tế

Với lợi thế gần dân, hoạt động vì mục tiêu tương trợ, giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tế, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng Nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò thúc đẩy cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính, luôn đồng hành và trở thành địa chỉ tin cậy để người dân gửi tiết kiệm và vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Nhiều hộ dân thôn Thắng Lợi, xã Vạn Lộc được vay vốn từ Quỹ TDND Ngư Lộc đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Quỹ TDND Ngư Lộc hoạt động tại các xã Vạn Lộc và Hoa Lộc. Quỹ đã đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại chỗ để đầu tư nguồn vốn đầy đủ, kịp thời cho thành viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, quỹ đã có trên 5.000 thành viên với tổng nguồn vốn đạt gần 500 tỷ đồng. Nhờ thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi khá lớn trong Nhân dân nên quỹ đã có vốn để đẩy mạnh đầu tư cho các hộ làm nghề chế biến, khai thác thủy hải sản, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... Nguồn vốn từ quỹ đã giải quyết cho gần 2.000 thành viên vay vốn, dư nợ đạt hơn 360 tỷ đồng. Các thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức quy định. Đồng thời phát huy được vai trò phát triển kinh tế thành viên, hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Đến thăm cơ sở sản xuất chế biến hải sản của gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Chiến Thắng, xã Vạn Lộc, được biết từ hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, gia đình chị được Quỹ TDND Ngư Lộc tạo điều kiện cho vay vốn để đầu tư mở rộng nhà xưởng chế biến, kho lạnh trữ đông hải sản xuất khẩu. Đến nay, mỗi năm cơ sở của gia đình chị thu mua hàng trăm tấn hải sản xuất bán đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động và hàng chục lao động thời vụ khác. Từ nguồn vốn thiết thực và kịp thời của quỹ mà gia đình chị đã phát triển kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Tính đến cuối tháng 5/2026, trên địa bàn tỉnh có 67 quỹ TDND; trong đó có 64 quỹ TDND hoạt động bình thường, 3 quỹ TDND đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt được cấp phép hoạt động trên địa bàn 69 xã, với tổng thành viên tham gia là gần 13.000 người. Hoạt động của hệ thống quỹ TDND trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng tích cực, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển. Phần lớn các quỹ đã khai thác tốt nguồn vốn tại địa bàn, đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của thành viên, góp phần thực hiện mục tiêu tương trợ cộng đồng, xóa đói, giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn. Cùng với việc chú trọng hoạt động cho vay, các quỹ cũng tăng cường công tác kiểm soát các khoản vay, đảm bảo cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu của các quỹ TDND luôn được duy trì ở mức thấp, chiếm 0,2% tổng dư nợ. Việc phát triển các quỹ TDND không những cung cấp nguồn vốn tại chỗ cho phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho người gửi và vay vốn, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn của loại hình HTX kinh doanh tiền tệ trong công tác xóa đói giảm nghèo, giảm được tình trạng cho vay nặng lãi và các hình thức biến tướng, nhằm góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở các vùng nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống quỹ TDND trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số quỹ chạy theo mục tiêu lợi nhuận chưa tuân thủ đầy đủ các quy định; vẫn còn cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của quỹ TDND; năng lực điều hành của cán bộ quỹ còn nhiều hạn chế, công tác chuyển đổi số còn chậm dẫn đến khó cạnh tranh với các ngân hàng thương mại; một số quỹ còn gặp khó khăn, vướng mắc về đất xây dựng trụ sở làm việc, ảnh hưởng đến điều kiện cơ sở vật chất, an toàn và ổn định lâu dài trong hoạt động...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đảm bảo cho hệ thống quỹ TDND hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 7 tiếp tục triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến hoạt động của các quỹ TDND; tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để tăng cường quản lý, chấn chỉnh và củng cố hoạt động hệ thống quỹ TDND. Tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng HTX và Bảo hiểm tiền gửi trong quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của quỹ TDND. Đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn để nắm bắt, trao đổi thông tin, phòng ngừa các rủi ro, kịp thời phát hiện sai phạm trong hoạt động của hệ thống quỹ TDND, giải quyết các vấn đề vướng mắc theo thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm tra theo chuyên đề, kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các quỹ có vi phạm thể lệ, chế độ, kiểm tra việc khắc phục tồn tại, sai phạm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra. Cùng với đó, các quỹ TDND cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành viên để đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại chỗ; nâng cao năng lực tài chính theo hướng tăng vốn điều lệ, thu hút thêm thành viên mới trên cơ sở gắn kết giữa mở rộng nguồn vốn với hỗ trợ thành viên vay vốn.

Bài và ảnh: Đức Thanh