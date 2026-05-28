Phụ tải điện lập đỉnh, ngành điện kích hoạt các giải pháp ứng phó cao điểm nắng nóng

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ cuối tháng 5 đang đẩy hệ thống điện vào trạng thái chịu áp lực lớn. Tại Thanh Hóa, phụ tải điện liên tục tăng mạnh, thiết lập mức đỉnh mới trong năm 2026. Trước nguy cơ quá tải cục bộ, ngành điện đang kích hoạt đồng loạt nhiều giải pháp ứng phó nhằm giữ ổn định hệ thống, bảo đảm điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, bảo trì hệ thống.

Áp lực lớn

Những ngày cuối tháng 5, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên duy trì từ 38 đến gần 40 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát tăng đột biến, kéo theo sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt.

Tại Công ty TNHH Huệ Anh, những ngày nắng nóng vừa qua, sản lượng điện phục vụ sản xuất đã lên tới gần 3.000 kWh mỗi ngày. Bà Vũ Thị Loan, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Huệ Anh, cho biết: “Sản lượng này đã tăng khoảng 1,3 lần so với ngày bình thường trước đó. Cùng với nỗ lực điều tiết điện phục vụ sản xuất của ngành điện, doanh nghiệp đã chủ động lắp đặt điện mặt trời mái nhà nên phần nào giảm áp lực tiêu thụ điện trong giờ cao điểm”.

Theo Điện lực Bỉm Sơn, phụ tải hệ thống điện trong đợt nắng nóng vừa qua đã đạt hơn 50MW, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn đạt trên 100 triệu kWh, trong đó điện phục vụ sản xuất công nghiệp chiếm hơn 90%.

Tại phường Hạc Thành - khu vực có tới hơn 90.000 khách hàng sử dụng điện, sản lượng điện tiêu thụ trong 2 ngày 23 và 24/5 cũng đã vượt 3 triệu kWh/ngày, tăng từ 20 - 25% so với ngày thường. Ông Lê Anh Vũ, Phó trưởng Điện lực Hạc Thành, Công ty Điện lực Thanh Hóa, cho biết: “Để bảo đảm cung cấp điện ổn định, đơn vị đã đầu tư thêm các trạm biến áp chống quá tải, nâng cấp đường dây và khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Đồng thời, đơn vị bố trí nhân lực ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý sự cố, đặc biệt tại các khu vực phụ tải lớn và các phụ tải quan trọng”.

Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, ngày 24/5, phụ tải cực đại (Pmax) toàn tỉnh đạt tới 1.743MW, sản lượng điện tiêu thụ hơn 32,5 triệu kWh, tăng khoảng 27,9% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Trước đó trong ngày 23/5, Pmax toàn tỉnh cũng đã lên tới 1.592MW. Đáng chú ý, theo dự báo của ngành điện, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, phụ tải cực đại năm 2026 có thể chạm ngưỡng gần 1.964MW, tăng hơn 18% so với năm 2025.

Kích hoạt đồng loạt giải pháp ứng phó

Với 19 nhà máy điện, tổng công suất hơn 2.488MW, dự kiến cung cấp lên lưới quốc gia khoảng 16,6 tỷ kWh điện, các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh cũng đang được huy động tối đa công suất phát lên hệ thống.

Tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 - nguồn phát điện lớn nhất tỉnh dự kiến cung ứng khoảng 7,8 tỷ kWh điện trong năm nay. Đến ngày 25/5, sản lượng phát điện của nhà máy đã đạt hơn 3,2 tỷ kWh. Ông Michael W. Savidge, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, cho biết: “Nhà máy đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng phù hợp; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và thiết bị thay thế để duy trì khả năng vận hành liên tục, sẵn sàng huy động công suất cao nhất theo điều độ của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO)”.

Tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, cả 4 tổ máy H1-H4 hiện được duy trì trạng thái sẵn sàng phát điện tối đa theo yêu cầu của hệ thống điện quốc gia. Đơn vị tạm dừng hầu hết các kế hoạch sửa chữa định kỳ, chỉ xử lý các trường hợp bất thường nhằm bảo đảm độ sẵn sàng cao nhất cho các tổ máy. "Song song với việc duy trì sản lượng phát điện cao, công ty tăng cường kiểm tra các hệ thống quan trọng như điện tự dùng, nguồn DC, máy phát diesel dự phòng, hệ thống điều khiển DCS, SCADA và thông tin liên lạc nhằm bảo đảm vận hành ổn định, tin cậy. Lực lượng vận hành thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết phát sinh”, ông Lê Tấn Duy, Trưởng Phòng kỹ thuật an toàn Nhà máy Thủy điện Trung Sơn chia sẻ.

Ngày 25/5, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã ban hành công điện “kích hoạt” phương án dịch chuyển/điều chỉnh phụ tải điện. Theo đó, Điện lực Thanh Hóa thông báo tới khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải về tình hình nắng nóng kéo dài; đồng thời sẵn sàng phối hợp thực hiện tiết giảm hoặc dịch chuyển công suất khi hệ thống có yêu cầu. Các điện lực địa phương được yêu cầu theo dõi sát phụ tải của các khách hàng lớn đã ký cam kết dịch chuyển phụ tải; chủ động phối hợp với doanh nghiệp điều chỉnh thời gian sản xuất, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, cho biết: "Việc các doanh nghiệp lớn trong tỉnh chủ động tham gia, hợp tác chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM) và Điều chỉnh phụ tải điện (DR) sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong công tác điều tiết và bảo đảm cung ứng điện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Cùng với giảm áp lực lên hệ thống điện, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ và góp phần ổn định tần số, điện áp trong lưới điện thì khi các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh thời gian sản xuất hoặc sử dụng điện theo khuyến nghị từ ngành điện, nguồn cung được phân bổ hợp lý hơn, tránh nguy cơ mất cân đối giữa cung và cầu điện. Bên cạnh đó, phương án này cũng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn điện có chi phí cao".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm 2026 có thể tiếp tục chứng kiến nắng nóng kéo dài. Ngành điện khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý và tăng cường áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Bài và ảnh: Tùng Lâm