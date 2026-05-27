Tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế

Chiều 27/5, Thuế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế. Chương trình nhằm định hướng, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế và hỗ trợ giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

Tại chương trình, trên 800 chủ doanh nghiệp và kế toán các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã được đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa phổ biến, cập nhật chính sách thuế mới năm 2026.

Nổi bật là Luật Quản lý thuế số 108/2025 của Quốc hội với các điểm mới về đối tượng áp dụng; phân nhóm người nộp thuế; quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và các hành vi bị nghiêm cấm; kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế...

Cùng với đó là những điểm mới của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, quy định về hóa đơn, chứng từ, những sai sót thường gặp, chế tài xử phạt và một số lưu ý quan trọng trong công tác kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, sử dụng hóa đơn điện tử...

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại hội nghị.

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật được ban hành nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thuế; tạo thuận lợi cho người nộp thuế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; tăng cường chia sẻ dữ liệu và phối hợp liên ngành; thúc đẩy phân cấp, phân quyền; triển khai thủ tục thuế trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính, hướng tới mô hình “một cửa số” thống nhất; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho quản lý thuế đối với các mô hình kinh tế số, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán, khuyến khích chuyển đổi sang doanh nghiệp.

Trong phần đối thoại với người nộp thuế, các doanh nghiệp đã được trao đổi, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong việc thực thi chính sách thuế mới cũng như các thủ tục hành chính thuế; được hướng dẫn áp dụng các quy định mới vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành, quản trị doanh nghiệp đảm bảo an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh các quy định pháp luật về thuế tiếp tục có nhiều điều chỉnh theo hướng thuận lợi, công bằng và minh bạch với người nộp thuế, hội nghị giúp các doanh nghiệp kịp thời cập nhật, hiểu đúng và thực hiện chính sách thuế đúng quy định.

Đây cũng là dịp để cơ quan thuế tăng cường hỗ trợ, giải đáp vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Đại diện các doanh nghiệp, công ty thuế tham dự hội nghị.

Ngành thuế Thanh Hóa hướng tới xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch, đồng thời đồng hành cùng hộ kinh doanh trong việc nâng cao năng lực quản trị, thích ứng với môi trường kinh doanh số, từ đó phát triển bền vững trong thời gian tới.

