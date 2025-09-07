Hội thao công nhân, viên chức, lao động phường Quảng Phú

Ngày 7/9, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức hội thao công nhân, viên chức, lao động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thao.

Hội thao thu hút trên 200 vận động viên đến từ các các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn phường Quảng Phú. Các vận động viên tranh tài ở 3 bộ môn thi đấu gồm: bóng chuyền hơi, bóng bàn và kéo co.

Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú Hoàng Lê Thái phát biểu khai mạc hội thao.

Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ thuật trong thi đấu thể thao, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt, kịch tính.

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền hơi.

Hội thao là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các vận động viên tranh tài môn kéo co.

Đây là dịp để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn phường Quảng Phú giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị.

Thanh Huê