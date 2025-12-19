SEA Games 33 ngày 19/12: Thắng chủ nhà, Hà Thị Linh giành HCV Boxing

Chiều ngày thi đấu áp chót (19/12) chứng kiến sự bùng nổ của các môn trí tuệ và bắn súng. Xạ thủ Hà Minh Thành đã tạo nên cột mốc chói lọi với kỷ lục SEA Games mới, trong khi các kỳ thủ Cờ vua mang về 2 tấm HCV liên tiếp, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam củng cố vững chắc vị trí trên bảng tổng sắp.

15:50: Boxing

Hà Thị Linh giành HCV ở hạng 60kg nữ sau khi đánh bại đối thủ chủ nhà.

15:26 Cờ vua:

Ở chung kết cờ nhanh đôi nữ, Việt Nam thắng Indonesia 1,5-0,5 để giành HCV. Trong ván kết thúc sớm hơn, Phạm Lê Thảo Nguyên cầm quân trắng, thắng Medina Warda Aulia sau 49 nước cờ. Ở ván còn lại, Võ Thị Kim Phụng cầm quân đen, hòa Irene Kharisma Sukandar sau 162 nước cờ.

Nhờ đó, Thảo Nguyên, Kim Phụng và kỳ thủ dự bị Bạch Ngọc Thùy Dương nhận HCV nội dung này.

15:15 Boxing:

Nguyễn Huyền Trân giành HCB sau trận chung kết hạng 57kg nữ.

15:10 Cờ vua:

Việt Nam giành HCV! Trường Sơn và Tuấn Minh thắng Malaysia ở chung kết cờ nhanh đôi nam.

14:58 Đấu kiếm:

Đồng đội nam kiếm ba cạnh giành HCB sau thất bại sít sao trước Singapore.

14:24 Bắn súng:

Hà Minh Thành giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam (30 điểm). Đặc biệt, xạ thủ Việt Nam bắn trúng tất cả các mục tiêu và giành được tối đa 5 điểm ở 3 lượt.

14:22 Boxing:

Ngô Ngọc Linh Chi giành HCB hạng 48kg nữ.

14:00 Đấu kiếm:

Đội kiếm liễu nữ giành HCĐ.

12:15 Đua thuyền truyền thống: Việt Nam giành HCV

Nội dung thuyền 10 nữ 500m đã thuộc về các cô gái Việt Nam sau màn bứt tốc ngoạn mục.

11:51 Bắn súng: Việt Nam giành HCV đồng đội nam

Các xạ thủ Việt Nam đứng đầu nội dung 50m súng trường 3 tư thế nam.

11:18 Bóng bàn

Nguyễn Anh Tú giành HCĐ nội dung đơn nam sau khi để thua 1-4 tại bán kết trước vận động viên Singapore.

10:36 Đấu kiếm: Đội tuyển đồng đội kiếm liễu nữ Việt Nam đang có cuộc chạm trán căng thẳng với Indonesia tại vòng loại. Kết quả sẽ quyết định tấm vé bước vào vòng tranh huy chương.

09:47 Triathlon: Ở nội dung cá nhân nam, Lâm Quang Nhật và Vũ Đình Duân đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ quá mạnh. Hiện tại, mọi sự chú ý dồn vào Nguyễn Thị Kim Cương ở nội dung cá nhân nữ.

09:09 Bóng rổ: Đội tuyển bóng rổ nam 5x5 Việt Nam đang tạm dẫn trước Singapore với tỷ số 45-33 sau 2 hiệp đấu trong trận tranh hạng 5. Các cầu thủ đang duy trì thế trận tốt để khép lại giải đấu bằng một chiến thắng.

Chờ “mưa vàng” từ Vật và Boxing

Sau thành công rực rỡ của các đô vật nữ vào hôm qua, ngày hôm nay (19/12), đội tuyển Vật tiếp tục ra quân với 4 vận động viên nam ở các hạng cân thế mạnh. Đây được xem là bộ môn “chủ lực” có khả năng mang về ít nhất 2-3 HCV trong buổi chiều.

Song song đó, môn Boxing cũng bước vào ngày thi đấu bùng nổ với 6 trận chung kết có sự góp mặt của các tay đấm Việt Nam. Việc đối đầu trực tiếp với các võ sĩ chủ nhà Thái Lan và Philippines sẽ là thử thách cực đại, nhưng cũng là cơ hội để các chiến binh sao vàng khẳng định bản lĩnh.

Ngoài ra, môn Đua thuyền truyền thống với 4 nội dung chung kết cũng hứa hẹn sẽ “mở hàng” thêm những tấm huy chương quý giá.

Hoàng Sơn