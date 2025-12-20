NHM nồng nhiệt đón những nhà vô địch SEA Games 33 trở về; Bóng đá Thái Lan chìm trong chỉ trích

Nguyễn Văn Đương lỡ hẹn HCV SEA Games 33 sau tình huống chấn thương gây tranh cãi

Chiều 19/12, tại chung kết boxing hạng -57kg nam, võ sĩ Nguyễn Văn Đương đã phải nhận thất bại đầy cay đắng trước đối thủ chủ nhà Sukthet Sarawut. Dù đang nỗ lực lật ngược thế trận ở hiệp 3, Văn Đương bất ngờ bị rách sâu ở chân mày phải sau pha va chạm với chỏ của đối thủ.

Trọng tài tuyên bố Sukthet (phải) chiến thắng. Ảnh: Đông Huyền

Trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và xử Văn Đương thua knock-out kỹ thuật do vết thương không thể cầm máu. Phía Việt Nam phản ứng gay gắt khi cho rằng võ sĩ Thái Lan đã dùng đòn chỏ phạm quy (không fair-play), trong khi chủ nhà khẳng định đây chỉ là va chạm vô ý khi đang thủ thế.

Dù phải chấp nhận tấm HCB trong tiếc nuối, boxing Việt Nam vẫn có niềm an ủi lớn khi Hà Thị Linh xuất sắc mang về tấm HCV duy nhất cho đội nhà ở hạng dưới 60kg nữ.

Người hâm mộ vây kín sân bay Nội Bài, nồng nhiệt đón những nhà vô địch SEA Games 33 trở về

Tối 19/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài trong vòng vây của truyền thông và người hâm mộ sau kỳ tích giành HCV SEA Games 33. Ngay từ trên máy bay, phi hành đoàn đã tổ chức mừng công và tặng hoa cho toàn đội.

Văn Thuận và các đồng đội được chào đón nồng nhiệt. (Ảnh: VNEpress)

Tại sảnh chờ, bầu không khí trở nên bùng nổ khi các tuyển thủ và “người hùng” Kim Sang-sik xuất hiện. Trong khi thủ môn Trần Trung Kiên và các đồng đội thân thiện ký tặng, chụp ảnh cùng người hâm mộ, thì tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng đã có giây phút đoàn tụ xúc động bên gia đình.

Tấm HCV này giúp ông Kim đi vào lịch sử với cú ăn ba danh hiệu khu vực chỉ trong một năm. Sau kỳ nghỉ ngắn, U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 26/12 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi.

Bóng đá Thái Lan chìm trong chỉ trích sau kỳ SEA Games 33 trắng tay lịch sử

Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan đang rúng động khi cả 4 đội tuyển bóng đá (nam, nữ, futsal nam, futsal nữ) đều thất bại trong việc giành HCV ngay trên sân nhà. Đỉnh điểm là thất bại gây sốc 1-6 của tuyển futsal nam trước Indonesia vào tối 19/12, dù trước đó họ được đánh giá là “vô đối” tại khu vực.

Đội tuyển futsal nam Thái Lan bất ngờ để thua Indonesia với tỷ số 1-6, vuột mất tấm HCV lần thứ 6 ở SEA Games (Ảnh: FA Thailand).

Tờ Thairath cay đắng giật tít về sự sụp đổ của bóng đá nước nhà, trong khi các CĐV mỉa mai "Bầy voi chiến" giờ chỉ còn là "những con voi ốm". Lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan để mất ngôi vương futsal nam sau 5 kỳ vô địch liên tiếp.

Trái ngược với sự ảm đạm của chủ nhà, bóng đá Việt Nam đại thành công với 2 tấm HCV (U22 nam và futsal nữ) cùng 1 HCB (tuyển nữ 11 người).

Al Nassr của Ronaldo nhận lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA

Rạng sáng 20/12, người hâm mộ bóng đá châu Á chấn động trước thông tin FIFA ban bố lệnh tạm cấm đăng ký cầu thủ mới đối với câu lạc bộ Al Nassr. Lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức, khiến đội bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo không thể bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Nguyên nhân chính xác vẫn đang trong quá trình xử lý, nhưng các chuyên gia pháp lý nhận định vụ việc nhiều khả năng liên quan đến các sai phạm về tiền lương và chậm trễ thanh toán chi phí cho cầu thủ. Al Nassr không phải là cái tên duy nhất; các CLB khác như Al Shabab và Al Riyadh cũng nằm trong danh sách đen này.

Tuy nhiên, lệnh cấm được cho là mang tính thủ tục. Al Nassr có thể được gỡ bỏ án phạt ngay khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Con trai Ancelotti trở thành ứng viên tiềm năng thay thế Xabi Alonso tại Real Madrid

Bất chấp việc vừa bị CLB Botafogo sa thải sau chuỗi thành tích bết bát, Davide Ancelotti – con trai của HLV huyền thoại Carlo Ancelotti – đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân Bernabeu.

Davide Ancelotti là con trai của huấn luyện viên huyền thoại Carlo Ancelotti.

Ban lãnh đạo Real Madrid hiện đang cân nhắc đưa ông về thay thế Xabi Alonso, người đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự gắn kết với đội bóng.

Dù kinh nghiệm cầm quân độc lập còn hạn chế, Davide sở hữu lợi thế lớn nhờ mối quan hệ mật thiết với Chủ tịch Florentino Perez và sự ủng hộ tuyệt đối từ các trụ cột như Vinícius hay Bellingham.

Với triết lý quản lý thừa hưởng từ cha mình và sự am hiểu sâu sắc môi trường “Los Blancos”, Davide được xem là giải pháp lý tưởng để ổn định phòng thay đồ nếu Alonso buộc phải rời đi.

