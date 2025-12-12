Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Thanh Hóa”

Lê Hoà
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Thanh Hóa". Đây là sự kiện nằm trong Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Sáng 12/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Thanh Hóa”. Đây là sự kiện nằm trong Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ngành và các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi giá trị, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Do đó hội thảo được tổ chức với mong muốn các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh có thêm cơ hội, điều kiện đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử, mạng xã hội, tạo gian hàng số, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ (IoT, AI, Blockchain), quản lý vùng trồng, nâng cao giá trị, hiệu quả và minh bạch sản phẩm. Từ đó thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường, giảm chi phí và tăng thu nhập cho nông dân.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã giới thiệu các chuyên đề: Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ nông sản; Hướng dẫn kỹ năng đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, tham gia mua, bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Cùng với đó, các đại biểu được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và được các chuyên gia, nhà quản lý giải đáp thắc mắc về chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản để đạt được hiệu quả tích cực. Thông qua đó góp phần giúp các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất thay đổi cách thức quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống sang hiện đại và thông minh, giá trị kinh tế cao.

Lê Hoà

