Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử

Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước diễn ra vào sáng mai (15/11).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì và điều hành Hội nghị.

Tại điểm cầu chính (Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội) có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; thành viên các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và chuyên viên trực tiếp tham mưu phục vụ bầu cử.

Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố; Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Bí thư, Trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe đại diện các cơ quan trình bày các văn bản: Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng; qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cả hệ thống chính trị; đồng thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước./.

Theo VGP