Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á: Đặt trọng tâm vào tài nguyên chiến lược

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á ( C5+1), với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan đã diễn ra tại Washington D.C, trong bối cảnh Washington tăng cường chiến lược tiếp cận các kim loại đất hiếm quan trọng phục vụ công nghệ cao và quốc phòng.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung Á tại Washington D.C ngày 6.11. Ảnh: The Straits Times.

Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế, năng lượng, an ninh, phát triển hành lang vận tải và khai thác khoáng sản hiếm.

Tổng thống Trump cam kết với các nhà lãnh đạo Trung Á rằng Washington sẽ “mở đường trực tiếp tới Nhà Trắng”, đồng thời nhấn mạnh khu vực này “xứng đáng được chú ý hơn” trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng hướng đến việc cập nhật chiến lược của Mỹ đối với Trung Á và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ và phát triển bền vững.

Trung Á vốn sở hữu trữ lượng lớn kim loại đất hiếm và urani - các nguyên liệu chiến lược cho điện thoại thông minh, xe điện, máy bay chiến đấu và năng lượng hạt nhân.

Một trong những ưu tiên của Mỹ là giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đặc biệt là kim loại đất hiếm được dùng cho sản xuất pin, thiết bị năng lượng và quốc phòng. Trong chiến lược này, Kazakhstan giữ vai trò trung tâm khi quốc gia này chiếm khoảng 40% nguồn cung urani toàn cầu và 1/4 lượng nhập khẩu urani của Mỹ.

Về các vấn đề an ninh, Mỹ mong muốn nối lại các chuyến bay qua không phận và đặt căn cứ tại Trung Á. Đổi lại, Xứ cờ hoa sẽ cung cấp thông tin tình báo về mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng tại vùng Khorasan, vốn xuất phát từ Afghanistan.

Với việc tổ chức hội nghị C5+1 tại Washington và đặt trọng tâm vào tài nguyên chiến lược, Mỹ đang cho thấy một chuyển hướng đáng kể trong chính sách đối ngoại và công nghiệp của mình - từ tập trung khu vực châu Á - Thái Bình Dương sang khai thác tiềm năng Trung Á và củng cố quan hệ với các quốc gia có vị thế địa - kinh tế quan trọng, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, South China Morning Post