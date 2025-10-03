Hội nghị thượng đỉnh EPC chia rẽ về tư cách thành viên EU của Ukraine

Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ bảy của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) vừa diễn ra tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, với sự tham dự của hơn 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Hội nghị không chỉ bàn về an ninh và hợp tác Châu Âu, mà còn đề cập tới tư cách thành viên EU của Ukraine — một chủ đề đang gây chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia tham dự.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh EPC ngày 2/10/2025, Nguồn Euronews

Tại hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các lãnh đạo châu Âu không chỉ dừng lại ở cam kết hỗ trợ về kinh tế và quân sự, mà cần “biến lời hứa thành hành động cụ thể” trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu. Ông cho biết, Ukraine sẵn sàng thành lập nhóm đàm phán gia nhập EU đầu tiên, lập luận rằng tiến trình như vậy sẽ củng cố an ninh chung của châu Âu.

Dù phần lớn các quốc gia tham dự bày tỏ thiện chí thúc đẩy EU mở rộng sang Đông Âu và Ukraine, song đã xuất hiện sự phản đối từ phía Hungary. Thủ tướng Hungary Viktor Orban một lần nữa phản đối việc Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của EU, cho rằng điều này có thể gây ra chiến tranh trong khu vực. Ông đề xuất hình thức hợp tác chiến lược về kinh tế, năng lượng và an ninh thay vì tư cách thành viên.

Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố sẽ thúc đẩy việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu bất chấp sự phủ quyết của Hungary, nói rằng bà sẽ không cho phép “một quốc gia” cản trở tiến trình này và kêu gọi tiến triển trong các cuộc đàm phán kỹ thuật với khối này.

Bên cạnh vấn đề tư cách thành viên Eu của Ukraine, tại hội nghị, một số quốc gia khác như Bỉ cũng bày tỏ hoài nghi về các cơ chế sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, lo ngại rủi ro pháp lý và chính trị.

Trước khi Đan Mạch đảm nhận chức chủ tịch luân phiên EU vào ngày 1/7 /2025, Copenhagen đã bày tỏ ý định thúc đẩy các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine, bao gồm cả việc mở các nhóm đàm phán. Tuy nhiên, sự phản đối của Hungary đã làm dấy lên nghi ngờ về mức độ tiến triển có thể đạt được trong nhiệm kỳ chủ tịch của Đan Mạch.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có loạt cuộc gặp song phương với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và quốc tế nhằm bàn về hợp tác an ninh và hỗ trợ quốc phòng. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen, nhà lãnh đạo Đan Mạch cam kết tăng cường hỗ trợ Kiev và nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một hệ thống phòng thủ châu Âu mạnh mẽ hơn. Về phần mình, ông Zelensky kêu gọi thúc đẩy các bảo đảm an ninh cho Ukraine và bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu sớm thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga. Tổng thống Ukraine cũng cho biết đã thảo luận sâu với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về đối sách trước các hành động của Moskva, nhất trí về các bước tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác NATO-Ukraine, cũng như kế hoạch cho hội nghị bộ trưởng quốc phòng theo mô hình “Ramstein” sắp tới.

Thanh Vân (Nguồn Tân Hoa Xã, The Guardian)