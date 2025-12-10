Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025

Sáng 10/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng đại diện các nông dân tiêu trên cả nước. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hoá.

Nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan, Hội Nông dân các xã cùng đại diện 31 nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn báo cáo về kết quả thực hiện kết luận hội nghị đối thoại năm 2024 và tổng hợp ý kiến, đề xuất của nông dân tại hội nghị năm 2025. Trước hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các đề xuất, kiến nghị đã được tổng hợp, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính mà nông dân mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo chính phủ).

Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại, bày tỏ vui mừng gặp các “chiến sỹ trên mặt trận nông nghiệp”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới đại biểu dự hội nghị lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đây là lần thứ 4 trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng Chính phủ tổ chức đối thoại với nông dân, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “3 gần”, “4 không” và “5 phải”, trong đó có nội dung phải lắng nghe - phải đối thoại.

Thủ tướng đánh giá cao chủ đề cuộc đối thoại về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thêm về nội dung phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân; và nội dung khắc phục thảm họa thiên tai vừa qua.

Mong muốn cuộc đối thoại diễn ra dân chủ, thiết thực, thực chất, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích tình hình, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp; đồng thời chia sẻ những ấn tượng, cảm xúc về ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những băn khoăn, trăn trở, các đề xuất, hiến kế để phát triển đất nước hơn nữa, nhanh chóng thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Bà Phạm Thị Lý, Nhà khoa học của nhà nông 2024, Liên hiệp HTX Nông nghiệp hữu cơ và Dược liệu Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).

Tại hội nghị, bà con nông dân, hợp tác xã đã nêu các câu hỏi, trao đổi ý kiến, đề xuất trực tiếp với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương các vấn đề quan tâm như: cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân và HTX tham gia đào tạo kỹ năng bán hàng online; ưu tiên đầu tư hạ tầng Internet vùng sâu, vùng xa; xây dựng cổng, sàn bán hàng riêng và hỗ trợ phí giao dịch. Đồng thời nghiên cứu chính sách tín dụng, ưu đãi thuế cho đầu tư thiết bị công nghệ, thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao khoa học theo Nghị quyết 46; hoàn thiện cơ chế liên kết vùng, phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững gắn với chuyển đổi số và nông nghiệp xanh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân năm 2025. (Ảnh:TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, một số vấn đề được Thủ tướng trực tiếp đối thoại, giải đáp ngay tại hội nghị. Một số vấn đề Thủ tướng chỉ đạo, giao cho lãnh đạo các bộ, ngành liên quan giải đáp; xây dựng giải pháp theo lộ trình, bảo đảm tính hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và mong muốn rằng đội ngũ người nông dân thời đại mới - hội tụ đủ những phẩm chất “Trí tuệ - Sáng tạo - Số hóa - Làm chủ - Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng -Cống hiến” sẽ là những chủ thể quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng, đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa trên bản đồ nông nghiệp thế giới; xây dựng hệ sinh thái nông thôn Việt Nam sẽ ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

