Hội nghị kết nối cung - cầu, quảng bá nông sản năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 22/10

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn năm 2026, nhằm thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa livestream giới thiệu sản phẩm đạt chứng nhận an toàn thực phẩm, OCOP của tỉnh tại Hội nghị kết nối cung – cầu tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Ảnh: Lê Hợi

Theo kế hoạch số 104/KH-UBND, sự kiện dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 16 đến 22/10/2026 tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), với nhiều hoạt động phong phú như: trưng bày, giới thiệu sản phẩm; hội nghị kết nối cung - cầu; livestream quảng bá sản phẩm OCOP; cùng các chương trình tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau sự kiện.

Điểm nhấn là khu trưng bày quy mô khoảng 300 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh tham gia, giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, thực phẩm an toàn và đặc sản vùng miền. Các sản phẩm tham gia đều phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tem truy xuất theo quy định.

Lễ khai trương dự kiến diễn ra vào tối 16/10/2026, kết hợp chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân. Cùng ngày, hội nghị kết nối cung - cầu sẽ được tổ chức với sự tham gia của khoảng 660 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm trao đổi, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường.

Thông qua sự kiện, tỉnh Thanh Hóa hướng tới tăng cường liên kết sản xuất – tiêu thụ, quảng bá thành tựu nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trên địa bàn.

LP (Nguồn UBND tỉnh)