Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Ninh lần thứ 13

Sáng 2/4, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026.

Quý I/2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Ninh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục giữ vững ổn định và đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tổng sản lượng lương thực vụ Đông đạt 172,5 tấn, diện tích gieo trồng vụ Xuân đạt 929,91 ha (đạt 100% kế hoạch). Sản lượng khai thác thủy sản khoảng 130 tấn.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đang phát huy hiệu quả, trong đó nổi bật là mô hình trồng ớt xuất khẩu ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm rộng 4 ha và 16 ha sản xuất lúa thương phẩm Smart 888 áp dụng cơ giới hóa đồng bộ.

Vừa qua, xã Quảng Ninh có thêm 1 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP lên 3 sản phẩm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

