Vì lợi ích thiết thực của người dân

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, các địa phương trong tỉnh đã nghiên cứu và áp dụng nhiều mô hình, sáng kiến mới trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), được tổ chức, công dân ghi nhận, phản hồi tích cực.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Yên Ninh đã triển khai mô hình “Ngày không viết”. Theo đó, khi tổ chức, công dân đến thực hiện các TTHC, thay vì công dân tự viết tờ khai thì công chức của trung tâm sẽ đánh máy hoặc viết hộ cho tổ chức, cá nhân (trừ các loại giấy tờ pháp luật không cho viết hộ). Viết xong, công chức sẽ đọc lại toàn bộ nội dung hoặc để công dân tự kiểm tra lại độ chính xác của thông tin rồi ký tên hoặc điểm chỉ vào tờ khai là hoàn thành. Mô hình được thực hiện đã nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tổ chức, cá nhân không phải chờ đợi lâu như trước.

Ngoài mô hình “Ngày không viết”, ở xã Yên Ninh còn có mô hình “Ngày không hẹn”. Những hồ sơ hợp lệ sẽ được ưu tiên tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trong ngày cho tổ chức, công dân. Đối với mô hình “Ứng dụng QR Code để tra cứu thông tin trong giải quyết TTHC”, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR Code là truy cập ngay vào TTHC cần giải quyết và thực hiện thủ tục trực tuyến một cách thuận tiện. Việc ứng dụng QR Code không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân mà còn tăng tính công khai, minh bạch, hiện đại hóa nền hành chính.

“Những sáng kiến được áp dụng đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, được người dân địa phương đánh giá khá hài lòng. Đây là mục tiêu xuyên suốt chúng tôi hướng tới nhằm xây dựng trung tâm thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, phục vụ tốt nhất các tổ chức, công dân”, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Yên Ninh Trịnh Thị Hoàng cho biết.

Để tổ chức, công dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách tốt nhất, Trung tâm PVHCC phường Hàm Rồng đã nghiên cứu và đưa vào áp dụng sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính”. Sáng kiến này tập trung vào việc đơn giản hóa TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết TTHC để tổ chức, cá nhân không phải chờ đợi lâu.

Cùng với mô hình “Giờ làm việc thứ 9”, đầu năm 2026, phường Hàm Rồng đã ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Thực hiện mô hình, phường Hàm Rồng đã triển khai đồng bộ việc cải cách TTHC, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các tiêu chí “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”. Thông qua mô hình, những lá thư chúc mừng, thư chia buồn, thư cảm ơn được lãnh đạo phường Hàm Rồng trao đến tận tay người dân khi gia đình có niềm vui hay nỗi buồn là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của chính quyền với người dân. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền, người cán bộ, công chức gần gũi, thân thiện, tạo được thiện cảm của nhiều người.

Anh Lê Dương Hưng, sinh năm 1999, công dân phường Hàm Rồng chia sẻ: “Chúng tôi đến UBND phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngoài được công chức hướng dẫn tận tình, sau khi hoàn thành các thủ tục, chúng tôi được lãnh đạo UBND phường trao giấy chứng nhận kết hôn và thư chúc mừng. Là người dân, chúng tôi rất phấn khởi khi được chính quyền địa phương quan tâm như vậy”.

Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đã được Thanh Hóa triển khai rộng rãi từ nhiều năm qua. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa tiếp tục triển khai mô hình tại các xã: Vạn Lộc, Ngọc Trạo, Minh Sơn, Thọ Phú... Việc thực hiện tốt mô hình đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện, Trung tâm PVHCC xã Triệu Sơn đã đưa vào sử dụng sáng kiến “Vận hành robot AI” hỗ trợ người dân thực hiện các TTHC. Đây là địa phương đầu tiên của Thanh Hóa ứng dụng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Robot AI có khả năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, quét QR Code tra cứu thông tin và chỉ đường tới quầy tiếp nhận hồ sơ phù hợp. Với số lượng công việc rất lớn, sáng kiến này đã giảm áp lực cho cán bộ, công chức khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ và tạo thuận tiện cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong cải cách TTHC, như mô hình “3 không”; “Làm hết việc chứ không hết giờ”; “Lễ tân hành chính”; thông báo kết quả giải quyết TTHC trên thiết bị thông minh, mạng xã hội, tin nhắn SMS; miễn phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Với nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tạo nên sự thay đổi trong cải cách TTHC, đưa tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn của tỉnh đạt hơn 98,3%.

Bài và ảnh: Minh Khôi