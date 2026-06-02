Giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả

Sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ngoài nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã tích cực hỗ trợ trung tâm PVHCC cấp xã để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân được thông suốt, hiệu quả.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính trên Kiosk thông minh.

Thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2025, Trung tâm PVHCC tỉnh đã kiện toàn lại tổ chức bộ máy và bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm PVHCC tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, công tác phối hợp, công tác kiểm soát TTHC, công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC.

Công tác chuyển đổi số cũng được triển khai quyết liệt và tạo được nhiều dấu ấn nổi bật. Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa cho biết: “Mọi hoạt động giải quyết TTHC của trung tâm đều được số hóa, liên thông trên nền tảng công nghệ đồng bộ, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hiện nay, toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC đều được số hóa, công khai rõ ràng về thời gian, tiến độ xử lý và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Hệ thống báo cáo, thống kê và giám sát tự động được vận hành trên nền tảng dữ liệu số, giúp các cơ quan, đơn vị phát hiện sớm những điểm nghẽn trong quá trình giải quyết hồ sơ. Thông tin về tiến độ, kết quả xử lý hồ sơ được cập nhật theo thời gian thực, hỗ trợ công tác điều hành linh hoạt, hiệu quả và khách quan. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử đã tạo bước đột phá trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp”.

Là đơn vị được giao vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Trung tâm PVHCC tỉnh đã nâng cấp hệ thống, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số hóa, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, xử lý hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính và phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Hệ thống đã được tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép người dân, tổ chức thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc nơi cư trú, đăng ký thường trú hay nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết TTHC nhanh và hiệu quả hơn.

Từ ngày 1/1/2026, các bộ, ngành triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung. Tuy nhiên, hệ thống chưa được đồng bộ nên Trung tâm PVHCC tỉnh thường xuyên theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành và UBND cấp xã để phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên địa bàn tỉnh được kịp thời.

Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi lớn khi chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp. Nhiều TTHC cấp huyện trước đây chuyển về cho cấp xã thực hiện. Để hệ thống dịch vụ công vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các ban, sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã. Trong quá trình vận hành, Trung tâm PVHCC tỉnh thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã giải quyết kịp thời các sự cố phát sinh qua tổng đài, đường dây nóng. Đồng thời, niêm yết công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức của trung tâm trực hỗ trợ, hướng dẫn để giải đáp các vấn đề vướng mắc.

Trung tâm cũng đã tạo lập các nhóm zalo như nhóm hỗ trợ lãnh đạo UBND cấp xã; nhóm hỗ trợ cán bộ, công chức UBND cấp xã; nhóm hỗ trợ cán bộ các sở, ngành, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai... với hàng nghìn cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã là thành viên. Qua đó, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 2 xã Pù Nhi và Mường Lát khi bắt đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm PVHCC tỉnh đã cử 4 công chức lên trực tiếp hỗ trợ giải quyết TTHC. Chỉ sau một thời gian ngắn “cầm tay chỉ việc”, trung tâm PVHCC 2 xã Pù Nhi, Mường Lát đã vận hành khá trơn tru nên không cần phải hỗ trợ thêm nữa. Mới đây, Trung tâm PVHCC tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Karofi trang bị 166 máy lọc nước cao cấp cho trung tâm PVHCC 166 xã, phường để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Trung tâm PVHCC tỉnh, sau gần 1 năm vận hành, trung tâm PVHCC các xã, phường đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, phù hợp với quy mô, số lượng nhiệm vụ, hồ sơ TTHC; năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC hiệu quả, không để xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ. Đến nay, 166 trung tâm PVHCC cấp xã đã hoàn thành các tiêu chí vận hành theo quy định.

“Để đồng hành cùng các cấp chính quyền, đặc biệt là các xã, phường trong công tác cải cách TTHC, Trung tâm PVHCC tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác cải cách TTHC và hoạt động của trung tâm PVHCC các cấp. Đồng thời kiến nghị các bộ, ngành nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện các tính năng, chức năng, đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp, cũng như việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nhanh chóng, hiệu quả”, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương