Hội LHPN xã Ngọc Liên giúp hội viên phát triển kinh tế

Không chỉ là cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn và kiến thức sản xuất, Hội LHPN xã Ngọc Liên còn là “bệ đỡ” để nhiều phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước làm giàu chính đáng. Những mô hình chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm đã minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Mô hình sản xuất sắn dây, miến dong của hộ chị Lê Thị Quế, thôn 1 được mọi người tham quan, học tập.

Chị Nguyễn Thị Nghị ở thôn Lộc Thành được vay 100 triệu đồng vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với vốn tự có của gia đình, chị mua 35 con dê để chăn nuôi. Qua 3 năm, gia đình chị đã phát triển đàn lên 65 con, tổng giá trị khoảng hơn 200 triệu đồng và thường xuyên có dê thương phẩm để bán. Ngoài ra, chị Nghị còn trồng 1ha bưởi và dừa, 5ha keo cùng nhiều diện tích lúa, ngô. Với việc phát triển đa cây, đa con, gia đình chị có thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.

Chị Nghị chia sẻ: “Nhờ có hội LHPN xã kết nối, gia đình tôi đã được vay vốn kích cầu của ngân hàng đúng thời điểm và đầu tư đúng mục đích. Chúng tôi đã có vốn quay vòng để làm thêm các mô hình khác. Mỗi mô hình đạt hiệu quả là thêm động lực để gia đình tiếp tục đầu tư sản xuất, tăng thu nhập”.

Xã Ngọc Liên có diện tích đất đồi rộng, thuận lợi cho phát triển cây dứa, mía, dong riềng,... vì thế nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong đó có hộ chị Dư Thị Phương ở thôn 4 - đã mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng mua máy móc chế biến nguyên liệu, sản xuất miến dong. Để chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, chị Phương không chỉ duy trì diện tích trồng dong riềng của gia đình mà còn hợp đồng thu mua nguyên liệu của nhiều hộ dân khác trong xã với diện tích lên đến 10ha. Ngoài ra, gia đình chị còn làm dịch vụ chế biến bột sắn dây. Nguồn thu mỗi năm từ chế biến sắn dây, dong riềng của gia đình đạt khoảng 200 triệu đồng.

Với đặc thù là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Hội LHPN xã Ngọc Liên đặc biệt chú trọng các giải pháp giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Trọng tâm là phát triển kinh tế vườn đồi với các loại cây, con chủ lực, như: Cao su, keo, dứa, sắn dây, sắn củ, chăn nuôi... Để khai thác tiềm năng, lợi thế đó, hội chú trọng hỗ trợ hội viên những thông tin, kiến thức khoa học, bổ ích; kết nối hỗ trợ vốn vay và định hướng phát triển đúng ngành, nghề phù hợp. Tính đến tháng 6/2026, Hội LHPN xã tín chấp với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổ chức tài chính vi mô cho hơn 565 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 28 tỷ 800 triệu đồng.

Chị Lê Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Liên cho biết: “Hội LHPN xã đã luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu để phát huy hiệu quả. Nhiều chị được hội tạo điều kiện đã vươn lên làm kinh tế khá, với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Các chị đã lan tỏa hình ảnh hội viên, phụ nữ mạnh dạn làm kinh tế, kích cầu thêm nhiều ngành nghề dịch vụ khác phát triển, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương”.

Để tăng cường sự đoàn kết và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội LHPN xã còn duy trì hiệu quả các hình thức phụ nữ giúp nhau làm kinh tế; huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo; phối hợp với các đoàn thể giúp vốn, con giống, ngày công lao động... Từ phát triển kinh tế có hiệu quả, nhiều hội viên, phụ nữ xã tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, nhất là chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần XDNTM.

Bài và ảnh: Lê Hà