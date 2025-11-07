Hội đồng Bảo an LHQ gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống và Bộ trưởng Nội vụ Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, chính thức gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab - một bước đi được xem là tín hiệu công nhận “kỷ nguyên mới” của Syria sau hơn một thập kỷ nội chiến.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, tháng 9/2025. Ảnh: Reuters.

Nghị quyết nhận được 14 phiếu thuận và một phiếu trắng từ Trung Quốc, trong bối cảnh Washington đẩy mạnh vận động quốc tế nhằm bình thường hóa quan hệ với Damascus và tái định hình chính sách Trung Đông.

Washington đã vận động Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên trong nhiều tháng qua nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Tháng 5 vừa rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thay đổi lớn trong chính sách với Damascus, khẳng định sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết chính thức gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh:Reuters.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết: “Hội đồng đang gửi đi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, công nhận rằng Syria đã bước sang một kỷ nguyên mới kể từ khi ông Assad bị lật đổ.”. Đại sứ Syria tại LHQ Ibrahim Olabi hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo an, gọi đây là “thông điệp ủng hộ người dân Syria trong nỗ lực tái thiết quê hương và khôi phục cuộc sống.” Ông nhấn mạnh: “Syria mới sẽ là một câu chuyện thành công, một hình mẫu cho thấy con đường đúng đắn trong quan hệ quốc tế là hợp tác tích cực và xây dựng. Nếu có những quan ngại, Syria sẵn sàng đối thoại chân thành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.”

Phát biểu sau khi bỏ phiếu trắng, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Công cho biết Bắc Kinh “có những quan ngại hợp lý về vấn đề chống khủng bố, đặc biệt là liên quan tới các phần tử khủng bố nước ngoài tại Syria và đã đề xuất nhiều sửa đổi... Tuy nhiên, Washington đã không hoàn toàn lắng nghe ý kiến của tất cả các thành viên”.

Việc chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ông Sharaa được cho là mang tính biểu tượng, bởi các hạn chế này vẫn thường được tạm dừng mỗi khi ông ra nước ngoài trên cương vị nguyên thủ. Việc phong tỏa tài sản và cấm vận vũ khí cũng sẽ được gỡ bỏ.

Theo lịch trình tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp ông Sharaa tại Washington ngày 10/11, sau khi cho biết nhà lãnh đạo này “đã đạt tiến triển tích cực” trong việc thiết lập hòa bình tại Syria. Đây sẽ là chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Sharaa, nhưng là lần thứ hai ông tới Mỹ sau bài phát biểu lịch sử tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hồi tháng 9 – lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một tổng thống Syria phát biểu tại diễn đàn này.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters