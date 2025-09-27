Hội đồng Bảo an LHQ bác bỏ đề xuất hoãn trừng phạt Iran của Nga và Trung Quốc

Bất chấp lời kêu gọi gia hạn thời gian đối thoại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của Nga và Trung Quốc về việc gia hạn thêm 6 tháng trước khi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân. Quyết định này khẳng định tiến trình ngoại giao nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015 tiếp tục rơi vào bế tắc.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về đề xuất hoãn trừng phạt Iran ( Ảnh: Hindustan Times)

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 26/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất nhằm trì hoãn việc tái áp đặt trừng phạt đối với Iran.

Kết quả bỏ phiếu ghi nhận 4 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Theo đó, từ 1 giờ GMT ngày 27/9 (tức 8h sáng tại Việt Nam), toàn bộ các biện pháp trừng phạt quốc tế sẽ chính thức được khôi phục, bao gồm đóng băng tài sản của Iran ở nước ngoài, cấm giao dịch vũ khí với Tehran và trừng phạt mọi hoạt động phát triển tên lửa đạn đạo, càng làm gia tăng sức ép lên nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn của nước này.

Đề xuất trì hoãn do Nga và Trung Quốc đưa ra nhằm tạo thêm không gian cho ngoại giao, nhưng bị nhóm 3 nước châu Âu gồm Anh, Đức và Pháp (E3) bác bỏ, với lý do Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và các cuộc đàm phán trong nhiều tuần qua không mang lại kết quả.

Phía Iran phản ứng gay gắt trước quyết định này. Ngoại trưởng Abbas Araghchi gọi đây là hành động “vô lý về pháp lý, liều lĩnh về chính trị và sai quy trình”, đồng thời cảnh báo thỏa thuận giám sát với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có thể bị hủy bỏ. Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng cho rằng đây là quyết định “bất công, bất hợp pháp”.

Trong khi đó, các nước châu Âu và Mỹ khẳng định việc khôi phục trừng phạt là cần thiết do Iran không đáp ứng các điều kiện then chốt, như cho phép thanh sát hạt nhân, duy trì đối thoại và xử lý lượng uranium làm giàu ở mức cao. Nga và Trung Quốc bày tỏ thất vọng, cho rằng HĐBA đã bỏ qua cơ hội thúc đẩy đối thoại thay vì đối đầu.

Với quyết định này, các lệnh cấm vận vũ khí, hạn chế tài chính, đi lại và nhiều biện pháp khác của LHQ sẽ chính thức có hiệu lực trở lại từ ngày 27/9 theo giờ quốc tế, mở ra giai đoạn căng thẳng mới trong quan hệ giữa Iran và cộng đồng quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: AFP/ Al Jazeera