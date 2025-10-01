Hotline: 0822.173.636   |

Hội Chữ thập đỏ cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt

Thùy Linh
(Baothanhhoa.vn) - Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cùng các câu lạc bộ thiện nguyện đã nhanh chóng huy động nguồn lực và nhân lực, triển khai hoạt động cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cùng các câu lạc bộ thiện nguyện đã nhanh chóng huy động nguồn lực và nhân lực, triển khai hoạt động cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh (phường Hạc Thành) đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng ngập lụt nặng tại các xã: Các Sơn, Công Chính, Nông Cống và nhiều địa phương khác bị thiệt hại. Hàng nghìn suất ăn, nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, bánh mì, sữa, mỳ tôm, lương khô... đã được trao tận tay người dân, góp phần chia sẻ khó khăn, kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua hoạn nạn.

Hội Chữ thập đỏ cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh (phường Hạc Thành) đã huy động nguồn lực gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, sữa, mỳ tôm, nước khoáng, hỗ trợ người dân xã Công Chính.

Hội Chữ thập đỏ cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt

Đoàn công tác phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết hỗ trợ người dân xã Các Sơn.

Đoàn công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết cho đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống.

Hội Chữ thập đỏ cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt

Các đoàn cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ, tiếp nhu yếu phẩm cho người dân xã Thắng Lợi ( khu vực xã Tế Lợi cũ).

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ cùng với Câu lạc bộ tình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Xứ Thanh” và các Câu lạc bộ thiện nguyện tại Hà Nội, Hải Phòng đã trực tiếp đi cứu trợ khẩn cấp cho 601 hộ dân thôn Hợp Nhất, xã Thắng Lợi bị ngập lụt nặng gồm: 400 suất cơm, 200 áo phao, 4.000 hộp sữa, 3.500 bánh mỳ, 4.000 chai nước khoáng và nước ngọt, 1.000 gói bánh các loại.

Hiện tại, Hội Chữ thập đỏ đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cập nhật thiệt hại, đảm bảo việc hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời và minh bạch. Phối hợp với các Câu lạc bộ, các nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh trực tiếp tham gia hỗ trợ các hộ gia đình bị ngập nặng tại xã Nông Cống, xã Quảng Ngọc, xã Định Hòa, xã Thanh Phong và các vùng bị ảnh hưởng nặng nề của mưa bão.

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm sự ủng hộ của cộng đồng xã hội dành cho người dân vùng thiên tai.

Thùy Linh

