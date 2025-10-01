Bảo đảm an toàn cho người dân, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố trong mưa lũ, ngập lụt sau bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 29/CĐ-UBND ngày 30/9/2025 chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ, hành động quyết liệt, hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, bão số 10 đã gây ra một đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh, tổng lượng mưa tính từ 07h ngày 28/9/2025 đến nay phổ biến từ 200 - 350mm, có nơi cao hơn như: Trạm Khí tượng Yên Định 505mm, Trạm Thủy văn (TV) Ngọc Trà 459mm, Trạm TV Kim Tân 449,5mm, Trạm TV Chuối 437,8mm, Trạm TV Xuân Vinh 432mm,...

Trên các trên sông đã xảy ra một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ trên các sông phổ biến trên Báo động 3; đặc biệt trên sông Cầu Chày tại Trạm TV Ngọc Lặc, sông Yên tại Trạm TV Chuối, sông Mã tại Trạm TV Cẩm Thủy đã vượt mức lũ lịch sử; trên các con suối mực nước dâng cao và chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn; sạt lở đất tại nhiều vị trí sườn đồi/taluy đường có độ dốc lớn, địa chất bở rời,... nguy cơ cao xảy ra tai nạn, sự cố nếu lơ là, chủ quan, bất cẩn.

Để phòng ngừa nguy cơ nêu trên, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, UBND các xã, phường, các Công ty khai thác công trình thủy lợi, Chủ các hồ chứa thủy điện và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện trong những ngày qua; trong đó lưu ý tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Phân công lực lượng tổ chức trực gác 24/24h (cho đến khi hết mưa, lũ và chắc chắn đã đảm bảo an toàn) tại 02 đầu các vị trí ngầm tràn, các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không đảm bảo an toàn.

2.Tuyệt đối không để người dân vớt củi/gỗ hoặc đánh bắt thủy sản trên sông, suối, lòng hồ khi đang có lũ; không vào rừng lấy măng và thu hoạch lâm sản trong lúc mưa, lũ đang xảy ra.

3.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về các nội dung nêu trên để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, tai nạn; đồng thời tích cực hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và phòng ngừa đuối nước để giảm thiểu thiệt hại.

Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, UBND các xã, phường, các Công ty khai thác công trình thủy lợi, Chủ các hồ chứa thủy điện nghiêm túc thực hiện. Trường hợp để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người thuộc địa bàn, công trình, lĩnh vực được giao phụ trách do chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các yêu cầu nêu trên thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

LP