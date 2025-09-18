Học tập và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất

Học và làm theo Bác không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu bằng những hành động nhỏ, thiết thực nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đó chính là thông điệp xuyên suốt được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai một cách sáng tạo và hiệu quả, biến những lời dạy của Người thành những công trình, phần việc cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn viên thanh niên xã Thiệu Hóa tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã Thiệu Hóa đã và đang triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tạo dấu ấn đậm nét, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tiêu biểu phải kể đến là Đoàn xã Thiệu Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia ươm cây giống để trồng mới tại các tuyến đường ở khu dân cư. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, góp phần tạo nên những “con đường thanh niên” thêm xanh mát. Không dừng lại ở đó, với tinh thần “lấy sức trẻ để vẽ đẹp cho đường quê”, Đoàn xã đã thực hiện xã hội hóa để vẽ các tuyến đường tranh bích họa, biến những tường rào cũ, con đường quê trở thành bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc. Đặc biệt, với mong muốn mang lại sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em, Đoàn xã đã xây dựng thành công gần 20 khu vui chơi tại các thôn, tổ dân phố...

Bên cạnh những việc làm ý nghĩa, thiết thực, Đoàn xã Thiệu Hóa còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” và hoạt động của các câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, “Thanh niên xung kích bảo vệ dòng sông quê hương”; trực tiếp tham gia dọn vệ sinh, phát quang, chỉnh trang khuôn viên 8/8 đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện đến các điểm hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ cho người cao tuổi; huy động ĐVTN tham gia hỗ trợ thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ... Có thể thấy, mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ của tuổi trẻ xã Thiệu Hóa đều toát lên tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” mà Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Việc học tập và làm theo Bác không chỉ được thế hệ thanh niên tham gia hưởng ứng mà còn lan tỏa ở nhiều cấp, nhiều ngành, trong các hội, đoàn thể. Điển hình như Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hoằng Hóa có phương pháp học và làm theo Bác một cách rất riêng, phù hợp với đặc thù của từng hội viên. Theo đó, hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch bài bản và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức của người CCB theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hằng năm, hội đều triển khai cho hội viên đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực theo gương Bác. Trong đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” đã thực sự trở thành điểm sáng, qua đó khơi dậy mạnh mẽ tình đồng chí, đồng đội, tinh thần “tương thân tương ái” và ý chí vượt khó vươn lên.

Đối với những hội viên có kinh nghiệm về phát triển các mô hình kinh tế, có kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi thì sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau về giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc, cách thức làm ăn và tạo điều kiện đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp...

Theo thống kê, để giúp nhau trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, tạo sự đoàn kết, gắn bó mật thiết trong hội viên, các hội CCB ở xã, thị trấn của huyện Hoằng Hóa trước đây đã thành lập được 37 câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong giai đoạn 2020-2024, các câu lạc bộ đã phát triển được 31 doanh nghiệp, 20 HTX ngành nghề truyền thống, 81 trang trại, 387 gia trại, 8 tổ hợp sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Với sự đồng hành của các cấp hội và sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên, tỷ lệ CCB nghèo đã giảm từ 1,6% (năm 2020) xuống còn 0,57% (năm 2024); hộ cận nghèo giảm từ 2,34% (năm 2020) còn 0,16% (năm 2024), hộ khá và giàu tăng từ 63% (năm 2020) lên 79% (năm 2024)... Từ những kết quả trên cho thấy, việc học tập và làm theo Bác không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên CCB mà còn góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, XDNTM tại địa phương, thể hiện phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Bài học thực tiễn cho thấy, từ những mô hình, cách làm của tuổi trẻ xã Thiệu Hóa hay Hội CCB Hoằng Hóa đều cho thấy một bài học chung, đó là: Học tập và làm theo Bác hiệu quả nhất chính là bắt đầu từ những điều giản dị, nhỏ bé nhất. Đó có thể là việc trồng một cây xanh, vẽ một bức tranh bích họa, xây dựng một khu vui chơi cho trẻ em, hay giúp một hội viên thoát nghèo... Khi mỗi cá nhân, tập thể biến việc học tập thành những hành động tự giác, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế, thì phong trào mới thực sự đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ và có sức sống bền vững.

Năm 2025 là năm kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác, cũng là thời điểm đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã và đang ra sức phấn đấu cho mục tiêu “trở thành một tỉnh kiểu mẫu” như Bác Hồ hằng mong muốn. Từ sự đồng lòng, chung tay, góp sức, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 27 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 818 cơ quan, đơn vị, 30 doanh nghiệp đạt tiêu chí kiểu mẫu; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu là 27,6% (số liệu trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp). Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng gắn với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong đội ngũ cán bộ, đảng viên... Qua đó, góp phần nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho thấy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên quê hương Thanh Hóa anh hùng không ngừng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Minh