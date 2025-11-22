Học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Trường Văn

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng bộ xã Trường Văn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp thường xuyên, thói quen và ý thức tự giác cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Cán bộ xã Trường Văn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Văn Nguyễn Đức Long cho biết: “Với tinh thần chủ động, sáng tạo và vận dụng linh hoạt việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và các nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tạo những bước chuyển biến hiệu quả, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông có bước đột phá về số lượng và chất lượng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Sản xuất nông nghiệp từng bước thay đổi từ sản xuất manh mún, thủ công sang quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các thôn XDNTM nâng cao, kiểu mẫu, tạo chuyển biến, thay đổi rõ rệt ở các thôn, xóm"...

Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Những phong trào thi đua được phát động, nổi bật là phong trào “Cả nước chung sức XDNTM, đô thị văn minh”; xây dựng “Quỹ tình nghĩa”, “Vòng tay đồng đội” của hội cựu chiến binh; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của hội LHPN; “Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của hội nông dân; “Thi đua học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của đoàn thanh niên... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng fanpage và các kênh thông tin khác để tuyên truyền các hoạt động của địa phương đến người dân trong xã và những người xa quê, như: Tuyên giáo xã Trường Văn, Công an xã Trường Văn, Thanh niên xã Trường Văn... Các kênh này không chỉ thông báo về hoạt động của cấp ủy, chính quyền mà còn tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”... nhằm thuyết phục và tạo niềm tin trong Nhân dân.

Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Yên Minh Nguyễn Văn Viên cho biết: "Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, chi bộ đã lồng ghép các nội dung sinh hoạt hằng tháng với phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân lao động sản xuất, giữ vững tiêu chí và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2025, chi bộ tập trung vào duy trì và nâng cao các tiêu chí: Vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, mở rộng đường làng, ngõ xóm “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Hiện nay, 100% tuyến đường giao thông trong thôn đã được kiên cố hóa; hệ thống thủy lợi đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 90 triệu đồng, 98,5% người dân tham gia BHYT; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ có đủ công trình vệ sinh, 100% số hộ có nhà xây kiên cố".

Việc học tập và làm theo Bác sâu rộng tại xã Trường Văn đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Đặc biệt, với sự đồng lòng của cán bộ và Nhân dân, xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2025, thể hiện hiệu quả của công tác xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau gần 5 tháng thực hiện, chính quyền địa phương hai cấp cơ bản đã đi vào vận hành nền nếp, thống nhất, đồng bộ và bước đầu phát huy hiệu quả; bộ máy được tổ chức tinh gọn, hoạt động thông suốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; quyền lợi của người dân và doanh nghiệp được bảo đảm, việc cung ứng các dịch vụ công thiết yếu được ổn định. Từ ngày 1/7 đến 15/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận và giải quyết 3.332 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn và đúng hạn 3.288 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,6%.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại Trường Văn đã tạo nền tảng vững chắc để xã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hướng tới xây dựng Trường Văn trở thành miền quê văn minh, phát triển.

Bài và ảnh: Phan Nga