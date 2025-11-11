Lan tỏa tinh thần thi đua, khát vọng cống hiến

Với lòng nhiệt huyết và khát khao cống hiến của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, với nhiều thành tích nổi bật, qua đó vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa phối hợp với Trường THPT Tô Hiến Thành tổ chức chương trình giáo dục giới tính và sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh.

Trong 5 năm (2020-2025), hàng nghìn ĐVTN Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã có mặt ở khắp các vùng miền trong tỉnh để thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng. Những công trình, phần việc thanh niên hiện hữu khắp nơi đã khẳng định dấu ấn của ĐVTN nhà trường trong lòng Nhân dân. Một trong những điểm nhấn nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng được triển khai sâu rộng, thể hiện nét riêng của ĐVTN nhà trường. Điển hình như năm 2020, 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đoàn trường đã thành lập nhiều đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, phường, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tại các xã miền núi khó khăn như Yên Khương, Nam Xuân, Pù Nhi, Làng thanh niên lập nghiệp sông Chàng..., các đội tình nguyện của nhà trường đã chung tay xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng các sân chơi cho thiếu nhi, sửa chữa và làm đẹp các di tích lịch sử, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ cho các em thiếu nhi.

Là sinh viên trường y nên ĐVTN nhà trường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến máu cứu sống người bệnh. Để phong trào lan tỏa mạnh mẽ, đoàn trường đã thành lập câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 40 thành viên tham gia và gần 200 cộng tác viên. Mỗi năm, đoàn trường tổ chức 2 - 3 đợt hiến máu, mỗi đợt thu được 200 - 300 đơn vị máu. Đặc biệt, việc duy trì ngân hàng máu sống đã đóng góp hàng trăm đơn vị máu hiếm, tiểu cầu để cứu sống người bệnh trong những tình huống khẩn cấp. Để hồi sinh sự sống cho nhiều người, ĐVTN nhà trường đã tích cực tham gia “Ngày hội tôn vinh người hiến máu tình nguyện”, “Ngày chủ nhật đỏ”, “Hành trình đỏ”, đưa phong trào trở thành việc làm thường xuyên, liên tục để nhân lên ý nghĩa cao đẹp của việc làm nhân văn này.

Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Chu Thị Hoàng Anh cho biết: “Những năm gần đây, phong trào thanh niên tình nguyện của trường đã phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Quy mô các loại hình tình nguyện được đa dạng hóa, lôi cuốn đông đảo ĐVTN tham gia. Các hoạt động đều mang tính giáo dục, tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Qua các đợt tình nguyện, ĐVTN nhà trường đã nhận được những bài học quý về trách nhiệm đối với cộng đồng, về tình yêu thương con người, về ý chí và khát vọng của tuổi trẻ. Từ kết quả đạt được, đoàn trường tiếp tục xác định hoạt động chung sức vì cộng đồng là một phong trào lớn và sẽ phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần bồi dưỡng ý thức, lý tưởng sống cũng như hành động cho mỗi ĐVTN, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn trong nhà trường”.

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ trong học tập và khơi dậy khát vọng lập nghiệp trong ĐVTN, năm 2021 đoàn trường đã tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo lần thứ I” trong ĐVTN. Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi đã có sức lan tỏa lớn khi nhiều tác giả, nhóm tác giả là cán bộ đoàn, ĐVTN đã tham gia với những ý tưởng hay, độc đáo, vận dụng được vào thực tế. Có nhiều ý tưởng sáng tạo tham gia từ cấp trường đến chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp” cấp tỉnh do Tỉnh đoàn tổ chức và đoạt giải như “Muối tắm Bình An”, “Nhà trọ online”... Đây là sân chơi bổ ích khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tài năng của mình.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học” thu hút nhiều cán bộ, giáo viên trẻ đăng ký học và hoàn thành chương trình sau đại học. Không ít giáo viên trẻ đã chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học và tích cực tham gia phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Ban Chấp hành Đoàn trường cũng đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, khuyến khích ĐVTN thi đua học tập, tham gia cuộc thi “Olympic tiếng Anh”, “Rung chuông vàng”, đăng ký đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng”... Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn trường thường xuyên tìm kiếm các nguồn tài trợ, quỹ học bổng và giới thiệu để hội khuyến học nhà trường và hội khuyến học các cấp trao học bổng hỗ trợ các em trên con đường học tập.

Để trao cơ hội, giúp ĐVTN tìm kiếm việc làm, chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” được đoàn trường tích cực phối hợp với các đơn vị thực hiện. Nhiều buổi hội thảo giới thiệu chương trình thực tập sinh điều dưỡng tại Nhật Bản; nhiều buổi tư vấn, giới thiệu việc làm được tổ chức thu hút trên 1.000 ĐVTN tham gia mỗi năm. Qua đó, giúp sinh viên năm cuối tiếp cận với các đơn vị tuyển dụng để lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng và hoàn cảnh gia đình.

Mỗi công trình, mỗi phần việc dù lớn, nhỏ khác nhau đều mang tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Đó cũng là động lực để mỗi ĐVTN nhà trường tiếp tục nỗ lực, cống hiến sức trẻ trong học tập và tham gia các hoạt động vì cộng đồng, lập nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Bài và ảnh: Tố Phương