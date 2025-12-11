Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh: Gắn công tác xây dựng Đảng và học tập, làm theo Bác

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã, đang và sẽ là động lực tinh thần to lớn, khơi dậy trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa. Giai đoạn 2019-2025 ghi dấu một chặng đường nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Trung đoàn 762 gắn nhiệm vụ huấn luyện với công tác sản xuất, tạo nền tảng vững chắc nâng cao đời sống bộ đội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào TĐQT. Trọng tâm là làm cho phong trào thực sự trở thành cầu nối giữa nhiệm vụ chính trị với công tác huấn luyện và chiến đấu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bám sát mục tiêu và yêu cầu của phong trào thi đua, LLVT tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, sinh động, có trọng tâm, trọng điểm. Từ thao trường huấn luyện đến khu dân cư, từ nhiệm vụ trung tâm đến công tác vận động quần chúng, đâu đâu cũng bắt gặp khí thế thi đua khẩn trương, nghiêm túc và sáng tạo.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được xây dựng và nhân rộng như: “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”; “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”... Những cách làm cụ thể, sáng tạo ấy đã tạo nên bước chuyển thực chất, góp phần xây dựng môi trường thi đua lành mạnh, thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Một điểm sáng nổi bật của phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh Thanh Hóa là sự gắn bó mật thiết với công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Điển hình như phong trào “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”, “LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hay chương trình “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả thiết thực. Qua đó, hình ảnh người lính Cụ Hồ tiếp tục in đậm trong lòng Nhân dân bằng những việc làm lặng thầm, trách nhiệm và nghĩa tình.

Giai đoạn 2019-2025, LLVT tỉnh đã huy động hàng chục nghìn ngày công, 500 tấn xi măng, 20.000m3 cát, đá... xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn bản, kênh mương nội đồng. Đồng thời phối hợp hỗ trợ xây dựng gần 300 “Nhà đại đoàn kết”, trên 20 “Nhà đồng đội”, gần 60 “Nhà tình nghĩa”; nhận nuôi 8 cháu tại gia đình và hỗ trợ thường xuyên 120 học sinh với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng... Những con số trên không chỉ là minh chứng cho hiệu quả phong trào thi đua, mà còn là biểu tượng sinh động của nghĩa tình quân dân - nơi “mệnh lệnh từ trái tim” vang vọng sâu bền hơn mọi khẩu hiệu.

Ngoài ra, phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh cũng được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thông qua phong trào thi đua, công tác xây dựng Đảng bộ trong LLVT tỉnh có chuyển biến toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm; chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt; các mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” từng bước được xây dựng bài bản, hiệu quả. Đặc biệt, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên tiếp tục được phát huy. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết, là điểm tựa tinh thần cho quần chúng và chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự thống nhất cao trong toàn đơn vị. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các mô hình “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”... đã trở thành phương châm hành động quen thuộc trên các thao trường.

Kết quả huấn luyện có bước chuyển biến rõ rệt, 100% khoa mục đạt khá, giỏi; các hội thi, hội thao, diễn tập được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, sát thực tế chiến đấu. Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh với hơn 500 sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ được ứng dụng vào thực tiễn...

Đánh giá về kết quả và ý nghĩa của phong trào thi đua trong LLVT tỉnh, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: “Phong trào TĐQT những năm qua đã thực sự trở thành động lực tinh thần to lớn, là thước đo sinh động về trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí cống hiến của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Thi đua không dừng lại ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và bằng những việc làm thiết thực đối với Nhân dân. Qua phong trào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, kỷ luật tự giác được nâng lên rõ rệt, tạo nền tảng vững chắc để LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Từ sức mạnh ấy, mỗi người lính tiếp tục vững bước trên hành trình bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cuộc sống cho Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Xuân Minh