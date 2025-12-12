Học sinh FPT School Thanh Hóa học lịch sử qua workshop “Trang sách người lính - Gieo mầm tri ân”

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa tổ chức workshop với chủ đề “Trang sách người lính - Gieo mầm tri ân” dành cho học sinh tiểu học. Đây là hoạt động giúp các em hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ đó bồi đắp lòng biết ơn, nuôi dưỡng niềm tự hào trong mỗi học sinh.

Học sinh Fschool Thanh Hóa xem phần giới thiệu sách “Võ Thị Sáu” trong workshop “Trang sách người lính - Gieo mầm tri ân”.

Chương trình thu hút sự chú ý của các em học sinh qua những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”; những trang sách thiếu nhi quen thuộc, tư liệu lịch sử sinh động về nhân vật anh hùng Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi hay hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đang tham gia gìn giữ hòa bình thế giới. Những ánh mắt tròn xoe, những câu trả lời đầy hào hứng cho thấy các em đã tiếp cận lịch sử bằng sự tò mò, tự nhiên và đầy cảm xúc.

Một điểm nhấn của workshop là phần trò chơi kiến thức “Ai nhanh - Ai đúng” - phương pháp học tập tương tác được nhà trường áp dụng nhằm giúp học sinh ghi nhớ các sự kiện lịch sử một cách tự nhiên và phù hợp với lứa tuổi. Không khí lớp học nhanh chóng trở nên sôi nổi khi các đội thi hào hứng trả lời câu hỏi về lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như nhiệm vụ của người lính trong chiến tranh và thời bình. Hoạt động không chỉ tạo nên một sân chơi trí tuệ hấp dẫn mà còn giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ nhớ và truyền cảm hứng hơn đối với học sinh tiểu học.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi kiến thức “Ai nhanh - Ai đúng” tại workshop “Trang sách người lính - Gieo mầm tri ân”.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh còn tham gia hoạt động vẽ tranh và viết thiệp gửi lời chúc tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những nét vẽ hồn nhiên cùng lời nhắn “Cháu biết ơn các chú bộ đội”, “Chúc các chú mạnh khỏe” thể hiện tình cảm chân thành của lứa tuổi tiểu học, qua đó nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh FSchool Thanh Hóa tự tin khoe tranh vẽ về người lính, thể hiện tình cảm và lời chúc gửi đến các chú bộ đội.

Workshop “Trang sách người lính - Gieo mầm tri ân” tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa một lần nữa khẳng định định hướng giáo dục toàn diện của nhà trường: Lấy văn hóa đọc làm nền tảng, gắn với giáo dục lịch sử, bồi dưỡng lòng biết ơn, tinh thần tự hào dân tộc và ý chí kiên cường của người lính Cụ Hồ.

Trong không khí hướng về kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chương trình không chỉ mang đến trải nghiệm học tập ý nghĩa mà còn góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức và nuôi dưỡng thế hệ học sinh FPT School Thanh Hóa biết đọc - hiểu - cảm nhận, để văn hóa đọc thực sự trở thành chiếc cầu nối giúp các em đến gần hơn với lịch sử và thêm yêu Tổ quốc.

Tào Thị Thanh Mai