Học sinh ballet Việt Nam đạt nhiều giải cao tại cuộc thi quốc tế ở Nga

Các học sinh ballet Việt Nam đã xuất sắc giành nhiều giải thưởng tại Cuộc thi Ballet Marie Taglioni 2026 diễn ra ở St. Petersburg (Nga) ngày 4/7.

(Nguồn: Vietnam+)

Đoàn Việt Nam giành bốn giải Nhất, ba giải Nhì và hai giải Ba. Các giải Nhất thuộc về Lê Nhật Mai Khanh, Cao Minh Minh, Lê Bảo Hân và cặp đôi Lê Nhật Mai Khuê-Lê Bảo Hân. Cả bốn em đều lần đầu tiên tham dự cuộc thi quốc tế.

Trong đó, Cao Minh Minh giành giải Nhất nhóm tuổi 10-13 với các trích đoạn Hồ Thiên Nga và Don Quixote. Phần trình diễn của Minh Minh gây ấn tượng khi thực hiện 19 vòng xoay liên tiếp với độ chính xác và sự mềm mại cao.

Ở nhóm tuổi 14-17, Phạm Ngọc Khánh Vy giành giải Nhì, trong khi Ngô Phạm Kim Khánh đoạt giải Ba.

Các giám khảo quốc tế đánh giá cao kỹ thuật, bản lĩnh sân khấu và tiềm năng của các thí sinh Việt Nam. Bà Rika Ishii, thành viên ban giám khảo, nhận xét các học sinh Việt Nam mang đến những biến tấu khó và thể hiện kỹ năng đáng khích lệ.

Trước khi tham dự cuộc thi quốc tế tại Nga, các em đã được học và huấn luyện dưới sự hướng dẫn của Nghệ sỹ ưu tú Bích Hường và Nghệ sỹ ưu tú Phạm Thu Hằng. Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB).

Là solist của VNOB, đồng thời là giáo viên dạy trực tiếp tại Sân Chơi Nghệ Thuật Art 4 All, cô Hằng cho biết thành tích này là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ và nỗ lực vượt qua nhiều thử thách. Cô kỳ vọng thành công tại cuộc thi sẽ tiếp thêm động lực để các em theo đuổi nghệ thuật ballet chuyên nghiệp.

Cuộc thi Marie Taglioni được tổ chức thường niên tại St. Petersburg nhằm tôn vinh nữ nghệ sỹ ballet huyền thoại Marie Taglioni (1804-1884), một trong những biểu tượng lớn của ballet cổ điển thế giới. Hơn một thập kỷ qua, cuộc thi đã thu hút hơn 3.000 tài năng trẻ và người yêu ballet từ nhiều quốc gia tham dự.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi Ballet Marie Taglioni tại Nga. Năm ngoái đoàn có một giải Nhì và hai giải Ba./.

Theo TTXVN