Hoằng Tiến: Khát vọng đô thị biển, quyết tâm cán đích phường trước năm 2035

Từ vùng đất cửa ngõ phía Đông Thanh Hóa - nơi biển Hải Tiến nối dài sóng vỗ, núi Linh Trường trầm mặc, sông Lạch Trường bồi đắp phù sa - Hoằng Tiến hôm nay đang bước vào một vận hội mới. Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, Hoằng Tiến không chỉ hội tụ truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, mà còn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ngày 20/8/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khẳng định quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030 và trở thành phường trước năm 2035.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiềm năng, lợi thế - nền tảng của khát vọng vươn lên

Hoằng Tiến được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Yến và Hoằng Trường, với diện tích gần 24km2, dân số gần 30 nghìn người. Đây là địa phương có vị trí chiến lược, giàu tiềm năng phát triển khi sở hữu 6,8km bờ biển, hai dòng sông Lạch Trường, sông Cung cùng dãy núi Linh Trường - không gian tự nhiên đa dạng, kết hợp hài hòa giữa giá trị sinh thái và lợi thế kinh tế biển.

Tuyến đường ven biển qua xã Hoằng Tiến.

Giai đoạn 2020-2025, kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 77,6 triệu đồng. Du lịch biển Hải Tiến từng bước khẳng định thương hiệu, đón hơn 6,18 triệu lượt khách, mang lại doanh thu 7.400 tỷ đồng. Hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ, nhiều công trình trọng điểm như quảng trường biển hay các tuyến giao thông kết nối Hải Tiến - Linh Trường đã mở rộng không gian phát triển, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Đến nay, 12/27 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình đô thị hóa.

Những kết quả trên cho thấy Hoằng Tiến không chỉ có tiềm năng mà đã và đang chứng minh năng lực hiện thực hóa tiềm năng đó thành sức mạnh phát triển.

Mục tiêu chiến lược: Xây dựng đô thị biển văn minh, hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Tiến lần thứ I đã xác định rõ phương hướng: huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, lấy kinh tế biển, dịch vụ - du lịch làm động lực; xây dựng Hoằng Tiến thành đô thị biển văn minh, hiện đại gắn với phát triển bền vững.

Diện mạo hiện đại của biển Hải Tiến. (Ảnh: Hoàng Đông)

Đến năm 2030, xã phấn đấu thu nhập bình quân đạt 103 triệu đồng/người. 100% đường giao thông cứng hóa, toàn bộ trường học đạt chuẩn quốc gia. Trên 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,4%/năm. Giai đoạn 2026-2030, đón 7,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu khoảng 11.250 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Hoằng Tiến chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thủy lợi, thoát nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - yếu tố quyết định

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Tiến nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ rộng rãi, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tạo sự gắn kết giữa ý Đảng - lòng dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển.

Khẳng định vị thế, góp phần vào khát vọng phát triển chung

Mục tiêu trở thành phường trước năm 2035 là bước tiến chiến lược, thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân xã Hoằng Tiến. Đây không chỉ là sự thay đổi về đơn vị hành chính, mà là minh chứng cho quyết tâm xây dựng đô thị biển văn minh, hiện đại, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đã mở ra một chặng đường mới, khẳng định quyết tâm chính trị: lấy xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh làm then chốt; phát triển kinh tế biển, dịch vụ - du lịch làm đột phá; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại làm mục tiêu xuyên suốt. Tất cả hướng tới mục tiêu cao nhất: nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, để Hoằng Tiến vừa “giàu lên cùng biển”, vừa “mạnh lên cùng đất nước”.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của toàn dân và phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, xã Hoằng Tiến nhất định sẽ vươn lên xứng tầm, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và cả nước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong Kỷ nguyên mới./.

Tuyết Mai (CTV)