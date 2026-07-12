Hoằng Phú thực hiện mục tiêu chính quyền số

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, xã Hoằng Phú đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Phú.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, hình ảnh người dân sử dụng điện thoại thông minh để nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán lệ phí bằng mã QR hay tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã trở nên quen thuộc. Nếu như trước đây, việc hoàn thiện một số thủ tục phải đi lại nhiều lần thì nay phần lớn giao dịch hành chính đều có thể thực hiện trên môi trường số với quy trình công khai, minh bạch, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hải, thôn Phú Trung chia sẻ: “So với trước đây, việc giải quyết thủ tục hành chính giờ thuận lợi hơn rất nhiều. Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên điện thoại, việc thanh toán lệ phí cũng nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi hoặc những người ít sử dụng công nghệ, việc thao tác trên các ứng dụng vẫn còn một số khó khăn và cần sự hỗ trợ từ cán bộ tại trung tâm phục vụ hành chính công”.

Xác định dịch vụ công trực tuyến là một trong những nền tảng quan trọng của chính quyền số, xã Hoằng Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục, địa phương bố trí cán bộ thường xuyên hỗ trợ người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công; đồng thời tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các nền tảng số của xã nhằm từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Từ ngày 1/1 đến 30/6/2026, trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 3.823 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 3.714 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức và tạo thuận lợi cho người dân.

Không chỉ trong giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ số còn được xã Hoằng Phú ứng dụng đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, lịch công tác, lịch họp và nền tảng điều hành số đã trở thành công cụ làm việc thường xuyên của cán bộ, công chức. Phần lớn văn bản được xử lý trên môi trường mạng, giúp việc trao đổi thông tin, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ giữa các bộ phận diễn ra nhanh chóng, kịp thời. Việc ứng dụng đồng bộ các nền tảng số không chỉ giảm sử dụng văn bản giấy mà còn nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc ngày càng nhanh, chính xác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng chính quyền số tại địa phương vẫn còn một số khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ; một số phần mềm chuyên ngành còn thiếu tính liên thông, gây bất tiện trong quá trình khai thác, sử dụng. Chất lượng đường truyền viễn thông ở một số thời điểm chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Trong khi đó, nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu về công nghệ thông tin còn hạn chế; kỹ năng số của một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú Hoàng Thị Oanh cho biết: Xã xác định xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng các nền tảng số trong điều hành, xử lý công việc, địa phương còn triển khai các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành.

Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, song kết quả bước đầu trong xây dựng chính quyền số đã tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở xã Hoằng Phú. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Hoài Anh