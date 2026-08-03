Nga Sơn xây dựng “chính quyền số” phục vụ Nhân dân

Xác định xây dựng chính quyền số theo hướng hiện đại, minh bạch, an toàn và hiệu quả; cung cấp dịch vụ số thuận tiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tạo đột phá trong cải cách hành chính, UBND xã Nga Sơn đã không ngừng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tự tìm tòi học hỏi, đội ngũ cán bộ từng bước làm chủ các hệ thống công nghệ thông tin, qua đó phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn.

Cán bộ xã Nga Sơn hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên môi trường số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nga Sơn hoàn thiện một số giấy tờ cần thiết cho gia đình, ông Phạm Khắc Thái ở thôn Quy Nhân, cho biết: “Đội ngũ cán bộ, công chức xã rất thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Hồ sơ của tôi được hướng dẫn làm hoàn toàn trên môi trường điện tử nên thời gian xử lý nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, hồ sơ đã liên thông và được trả kết quả ngay trong ngày”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nga Sơn hiện được đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Hệ thống mạng nội bộ (LAN) được nâng cấp, bảo đảm khả năng kết nối thông suốt giữa các bộ phận chuyên môn. Việc đầu tư không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn chú trọng tính đồng bộ, khả năng tương thích và an toàn thông tin, tạo nền tảng ổn định cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung. Nhờ đó, các hoạt động chuyên môn được thực hiện nhanh chóng, hạn chế tối đa việc xử lý thủ công, góp phần nâng cao năng suất lao động của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bà Hoàng Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nga Sơn cho biết: “Xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm để hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, ngay từ khi mới thành lập, trung tâm đã tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ các kỹ năng xử lý công việc trên môi trường số. Qua đào tạo, khả năng ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ đã trở thành phương thức làm việc thường xuyên. Việc khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung giúp giảm tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong xử lý công việc, tăng cường tính liên thông giữa các bộ phận, bảo đảm mọi hoạt động được thực hiện kịp thời, chính xác, minh bạch và hướng tới phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, xã Nga Sơn còn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, phân công từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể phụ trách các nhóm nhiệm vụ. Xã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CĐS qua hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, mạng xã hội. Các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đưa nội dung tuyên truyền về lợi ích của CĐS, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, sử dụng chữ ký số... đến tận thôn, khu dân cư. Đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về CĐS... Xã cũng rà soát, hoàn thiện tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số...

Ông Mai Văn Sâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nga Sơn cho biết: “Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong đẩy mạnh và xây dựng chính quyền số trên địa bàn đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, tạo cơ sở phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương đề ra.

Bài và ảnh: Minh Khanh