Hoằng Hóa khai thác tiềm lực, thúc đẩy phát triển bền vững

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hoằng Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ nền tảng sẵn có, địa phương đang từng bước khai thác hiệu quả lợi thế, tạo động lực hướng tới mục tiêu trở thành phường trước năm 2030.

Một góc trung tâm xã Hoằng Hóa.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số các xã: Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn, sau sắp xếp, xã Hoằng Hóa có diện tích 35,16km2, dân số gần 44.000 người. Với vị trí là trung tâm kinh tế của huyện Hoằng Hóa cũ, đồng thời là cửa ngõ quan trọng của đô thị trung tâm tỉnh, địa phương có nhiều lợi thế về kết nối giao thông và liên kết vùng. Không gian phát triển hiện nay là kết quả kế thừa từ chương trình XDNTM, khi đa số các xã trước đây đã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đây là “bệ đỡ” quan trọng để Hoằng Hóa đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, từng bước tiệm cận các tiêu chí đô thị.

Một trong những điểm nổi bật của địa phương là sự phát triển nhanh của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ với hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2020-2025, tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 3.350 tỷ đồng; 26 dự án sử dụng đất được đấu giá thành công, mang về nguồn thu hơn 1.300 tỷ đồng cho ngân sách. Toàn xã đã khởi công xây dựng mới 391 công trình, dự án đầu tư từ nguồn ngân sách các cấp với tổng vốn đầu tư khoảng trên 1.050 tỷ đồng. Các dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 81,7 triệu đồng, tăng 1,53 lần so với năm 2020; cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực khi tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm còn 17,5%. Chính sự tăng trưởng nhanh cũng đặt ra yêu cầu phải gắn chặt phát triển kinh tế với quy hoạch đô thị và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực tế, sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoằng Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn kéo theo khối lượng công việc tăng cao, trong khi việc kiện toàn bộ máy, chuẩn hóa quy trình, đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin cần thời gian hoàn thiện. Trước áp lực đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sau 1 năm vận hành, hệ thống chính trị tại địa phương từng bước thích ứng với yêu cầu quản trị mới; bộ máy vận hành cơ bản ổn định, thông suốt và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Xã đã chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy mô sau sáp nhập; kinh tế duy trì đà tăng trưởng, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Địa phương đang chủ động tìm kiếm động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt tăng nhanh; nền tảng chính quyền điện tử, chính quyền số từng bước hình thành, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị.

Lộ trình thực hiện mục tiêu trở thành phường trước năm 2030 đã được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và hệ thống chỉ tiêu rõ ràng trên từng lĩnh vực: tỷ lệ đất giao thông đạt trên 12% đất xây dựng đô thị; mật độ đường giao thông đạt trên 8 km/km2; trên 90% hộ dân sử dụng nước sạch; trên 80% tuyến đường được chiếu sáng; trên 80% hộ gia đình kết nối internet băng rộng... Để hiện thực hóa mục tiêu, xã đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch chi tiết các tuyến giao thông trung tâm; định hướng hình thành các khu đô thị, khu thương mại hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với nâng cao hiệu lực quản lý đô thị. Ngay trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng như giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp phục vụ dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa; trình danh mục thu hồi đất đối với 5 khu dân cư mới; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để mời gọi nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư vào địa bàn. Đồng thời, tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng gắn với chỉnh trang đô thị. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp.

Song song với đó, địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại chất lượng cao; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh và bền vững. Hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động mở rộng sản xuất, ổn định thị trường; khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống như mộc, cơ khí, vật liệu xây dựng..., tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Trong bối cảnh áp lực tăng trưởng ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở là phải hành động quyết liệt, thực chất hơn, lấy tiến độ, hiệu quả và khả năng tháo gỡ các điểm nghẽn làm thước đo trong điều hành. Đây là nền tảng quan trọng để xã Hoằng Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt 12,5%.

Bài và ảnh: Việt Hương