Hoa Lộc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, hiệu quả

Xã Hoa Lộc đang tích cực thực hiện chuyển đổi số (CĐS), coi đây là động lực chính để đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành của chính quyền, phát triển kinh tế số, xã hội số, cải thiện chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Người dân lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoa Lộc.

Xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, UBND xã Hoa Lộc đã ban hành kế hoạch CĐS, quyết định thành lập ban chỉ đạo CĐS xã và ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách từng lĩnh vực; thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo CĐS và ban hành quy chế hoạt động của tổ giúp việc; thành lập 40 tổ công nghệ số cộng đồng ở 40 thôn với 202 thành viên.

Đồng thời, UBND xã thường xuyên chủ động lồng ghép, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành liên quan đến công tác CĐS; ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy CĐS; triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện qua hệ thống quản lý văn bản điện tử (trừ văn bản mật theo quy định); 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần đạt trên 98%.

Toàn xã có 27.926/31.920 người dân trong độ tuổi trưởng thành đã kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, đạt 87,5%; trên 70% người dân biết và sử dụng ít nhất một nền tảng số trong giao dịch hành chính; 100% doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn xã đã sử dụng hóa đơn điện tử và 80% doanh nghiệp có sử dụng nền tảng số trong hoạt động sản xuất, quản trị doanh nghiệp; trên 80,2% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; trên 97% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật, bổ sung thông tin thường xuyên; trên 75% hộ gia đình thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; 100% trường tiểu học đến THCS trên địa bàn xã hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở, cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác; 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt...

Nhằm thúc đẩy CĐS liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Hoa Lộc đã xây dựng phương án, kịch bản hỗ trợ người dân yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và xử lý các tình huống cụ thể.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoa Lộc Trịnh Thị Lý, cho biết: “Với mục tiêu đảm bảo mọi người dân trên địa bàn, đặc biệt là người yếu thế (người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân, người không biết chữ...) được tiếp cận và thực hiện TTHC, dịch vụ công một cách thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức... Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, hỗ trợ người dân tra cứu, thực hiện các TTHC một cách chính xác, dễ hiểu và nhanh chóng. Xã cũng bố trí công chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích, tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công... Qua đó, nâng cao sự hài lòng của người dân khi thực hiện các TTHC tại trung tâm”.

Chị Nguyễn Thị Lanh ở thôn Đông Hòa đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục xin cấp lại giấp phép kinh doanh, chia sẻ: “Tôi được cán bộ trung tâm hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ trực tuyến rất thuận tiện và nhanh chóng, giúp cho tôi không phải bổ sung giấy tờ cũng như đi lại nhiều lần”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động CĐS trên địa bàn xã Hoa Lộc vẫn gặp phải một số khó khăn như: Nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin còn thiếu; nhận thức của một bộ phận người dân về CĐS và khai thác thông tin trên nền tảng số phục vụ nâng cao dân trí, phát triển kinh tế chưa đồng đều; một số cơ sở dữ liệu chưa được kết nối, liên thông, khai thác; TTHC liên thông còn xảy ra lỗi, chưa đủ dữ liệu để thực hiện các TTHC mới được phân cấp...

Trong thời gian tới, xã Hoa Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác trước tin nhắn, cuộc gọi, website giả mạo, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, thúc đẩy hoạt động CĐS trên địa bàn đi vào chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả.

Bài và ảnh: Linh Hương