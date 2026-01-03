Chuyển biến rõ nét từ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, nhiều TTHC được thực hiện toàn trình đã giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí, góp phần hình thành kho dữ liệu điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin, làm tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Yên.

Thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ về “Thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện”, ngay từ khi đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Quảng Yên có tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận là 1.939/1.940 hồ sơ, đạt 99,95%; số hóa kết quả giải quyết TTHC là 1.904/1.904, đạt 100%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử là 1.904/1.904, đạt 100%.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Quảng Yên Trần Ngọc Danh cho biết: “Quy trình giải quyết TTHC sẽ được thực hiện thống nhất qua các bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, ký số và trả kết quả. Đối với hồ sơ giấy nộp trực tiếp, sau khi tiếp nhận, cán bộ, công chức (CBCC) trung tâm sẽ tiến hành sao chụp lại và số hóa. Việc số hóa hồ sơ nhằm mục đích lưu trữ, tái cấu trúc, tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, việc ứng dụng hệ thống một cửa điện tử đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu quy trình xử lý hồ sơ, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, giúp công tác kiểm tra, giám sát được kịp thời, chính xác từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của CBCC trong quá trình thực thi công vụ, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân”.

Tại xã Thiệu Trung, không khí làm việc tại Trung tâm PVHCC xã diễn ra khá nhộn nhịp. Các bước tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được CBCC thực hiện theo đúng quy trình, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thiệu Trung Nguyễn Văn Tuyên cho biết: “Hiện nay 100% hồ sơ của xã được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến toàn trình đạt 95%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (tỉnh giao 70%); tỷ lệ hồ sơ được ký số và xử lý trực tuyến đạt trên 94,41%; tỷ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến hiện đang tăng dần, phản ánh hiệu quả tích cực của công tác chuyển đổi số trong giải quyết TTHC tại xã”.

Việc số hóa TTHC đang từng bước giúp giảm gánh nặng giấy tờ, tiết kiệm chi phí, tạo sự minh bạch và công bằng cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng chính quyền số thực chất, hiệu quả.

Theo báo cáo của Trung tâm PVHCC tỉnh, hiện nay tổng số TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh là 2.276 TTHC (gồm 1.109 DVC trực tuyến toàn trình, 1.135 DVC trực tuyến một phần, 32 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến). 100% TTHC được cập nhật trên Cổng DVC quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm PVHCC các cấp. Đồng thời, thực hiện chuẩn hóa, đăng tải đầy đủ các biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình xử lý.

Đến nay hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số hóa, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hệ thống đã được tích hợp, đồng bộ với Cổng DVC quốc gia, Hệ thống định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép người dân, tổ chức thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc nơi cư trú, đăng ký thường trú hay nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được thông suốt, không bị gián đoạn.

Khi hạ tầng số được mở rộng, dữ liệu được số hóa, chuẩn hóa và công nghệ mới được ứng dụng sâu hơn, việc giải quyết TTHC sẽ ngày càng nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.

Bài và ảnh: Linh Hương