Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hoa Lộc

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hoa Lộc đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Xã Hoa Lộc thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Thôn Nghĩa Trúc đang đổi thay toàn diện với hạ tầng giao thông, trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Có được kết quả này là nhờ ban cán sự thôn đã phát huy tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ đó, đời sống tinh thần của người dân ngày càng nâng cao thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao và mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đặc biệt, thông qua việc hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm mạnh, hiện chỉ còn 3 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo.

Ông Đoàn Minh Thành, Trưởng thôn Nghĩa Trúc cho biết: “Thôn có 856 hộ, gần 3.000 nhân khẩu. Trên cơ sở những lợi thế của địa phương, ban cán sự thôn cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong đó, phân công cụ thể cho các đảng viên phụ trách vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, qua đó thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng tham gia. Nhờ đó, các phong trào trong thôn phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu quả, tạo động lực cho phát triển kinh tế”.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ cơ sở, xã Hoa Lộc luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Nổi bật là xã đã tham gia liên hoan tuyên truyền cổ động và giao lưu câu lạc bộ văn hóa dân gian tỉnh Thanh Hóa năm 2025, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 và đạt 1 giải A, 1 giải xuất sắc trưng bày tranh cổ động. Phong trào thể thao quần chúng như chạy bộ, cầu lông, bóng chuyền, võ thuật cũng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Cùng với đó, xã Hoa Lộc cũng chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn truyền thống tốt đẹp. Thông qua công tác tuyên truyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận. Trong đám hiếu, các thôn đã thành lập đội tang lễ, sử dụng băng, đĩa thay thế phường bát âm; tình trạng đặt linh cữu tại gia đình quá 30 giờ đã được khắc phục; các tập tục như khóc mướn, rải vàng mã được loại bỏ...

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó xây dựng môi trường sống lành mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự xã hội. Nhiều phong trào phát huy hiệu quả và được nhân ra diện rộng, điển hình như các phong trào: “Xã phường không ma túy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”...

Bà Hoàng Thị Thường, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoa Lộc cho biết: “Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong việc xây dựng xã ngày càng văn minh, sạch đẹp, đồng thời khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân, tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng. Thông qua các phong trào thi đua, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa, thôn làng, cơ quan, đơn vị văn hóa. Trong thời gian tới, xã Hoa Lộc sẽ tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; vận động Nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, đồng thời quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương".

Bài và ảnh: Minh Khanh